Red Velvet完整體回歸！8月新專輯＋粉絲會連發！ 瑟琪因親人去世悲傷宣佈YouTube停更兩週

韓國女團Red Velvet真的要全員回歸了！所屬經紀公司SM娛樂15日正式宣佈，Red Velvet的新專輯確定將在8月發行，這也是繼她們2024年6月推出《Cosmic》之後，睽違2年2個月再次以完整體姿態出擊，消息一出立刻讓粉絲們暴動。

就在宣布回歸的同一天，官方社群也無預警公開了「2026 Red Velvet FAN-CON」的海報，確定8月1日、2日兩天在首爾高麗大學化汀體育館舉辦粉絲演唱會。 據了解，這次不只有Red Velvet招牌的獨特舞台，還會加入成員之間的化學反應跟綜藝感滿滿的各種單元，就是要讓好久不見的粉絲看得過癮。門票相關資訊也跟著曝光，韓國官方粉絲俱樂部將於18日晚間8點優先開放預購，22日晚間8點全球粉絲預購，23日晚間8點則全面開放一般售票。



不過在歡樂的回歸消息背後，成員瑟琪近況也讓粉絲相當擔心。 瑟琪個人YouTube頻道《Hi Seulgi》14日突然發佈公告，表示將暫停更新一段時間，原定19日跟26日要上架的內容都會先取消，預計休息約兩週後，7月才會再跟觀眾見面。 頻道方面也拜託大家多多諒解。 外界普遍認為，這次的休息決定跟瑟琪表妹——已故的Sukyzin突然離世的消息有關。 這項噩耗最早是透過瑟琪與Sukyzin一起拍攝的YouTube影片留言區傳開的。 一名自稱是住在美國的表姊的網友寫道：「Sukyzin在7日變成了天上的星星，家人和朋友們一起陪她走完最後一程。」並懇請大家為故人獻上溫暖的哀悼與祈禱。



當時許多網友看到留言都不敢相信，紛紛回覆「不敢相信」、「拜託告訴我這是假的」、「她最後應該是真的很想見瑟琪吧」。 瑟琪和Sukyzin過去展現出濃厚的姊妹情誼，曾在影片中一起到濟州島旅行、吃宵夜，互動自然又親密，讓許多人印象深刻。

隨著Red Velvet回歸在即，粉絲也紛紛在瑟琪相關社群留言打氣：「希望瑟琪好好整理心情再回來」、「多休息也沒關係，不要勉強」、「拜託身心都不要更難受了」，溫暖應援不斷。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞