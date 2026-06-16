扬言朝BTS光化门演唱会丢汽油瓶！恐攻威胁后续曝光，发文者遭警方提告并求偿

警方将针对发布 BTS 防弹少年团「光化门演出恐攻威胁文章」的发文者等人，提起损害赔偿诉讼。

韩国警察厅15日表示，针对虚假的网路公共威胁犯罪相关案件，已决定就包括BTS光化门演出恐攻威胁事件在内的3起案件提起损害赔偿诉讼。



为了应对造成国民不安与社会混乱，并导致不必要警力投入的公共威胁及虚假报案行为，警方自去年12月起在全国各市、道警察厅设立并运作损害赔偿审议委员会。

此前，警方已向反覆在网路上发布「将炸毁仁川大仁高中、京畿道秋月高中、光州金塘中学、忠清南道龙华高中」等内容的嫌疑人，求偿7164万韩元。此外，也曾向发布「将以自制炸弹炸毁首尔月溪高中」文章的嫌疑人求偿360万韩元。

这次，首尔警察厅计划针对在BTS光化门演出相关网路贴文中发布「要在矿泉水瓶内装入汽油后投掷」内容的嫌疑人，提起228万韩元的损害赔偿诉讼。嫌疑人是一名50多岁的男子，调查显示，该名男子曾22次发布类似的威胁性言论。



▼相关报导：



京畿南部警察厅也计划向自去年12月至今年2月期间，向Kakao与KT发送虚假炸弹设置电子邮件，并向119安全报案中心寄送威胁邮件、声称将炸毁江南站、釜山站及天安牙山站等地的嫌疑人，求偿总计3191万韩元。

此外，警方也将向在网路社群发布虚假威胁文章、声称要炸毁总统办公室、青瓦台、总统官邸，以及位於京畿道城南市盆唐区的公寓社区与大楼的嫌疑人，求偿121万韩元。

韩国警察厅表示：「为防止因浪费公权力而造成治安漏洞，并避免引发国民不安，我们将积极运作损害赔偿审议委员会。」

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻