《雲畫的月光》迎10週年，特輯綜藝秘密籌備中！朴寶劍、金裕貞等「元祖5人幫」有望夢幻合體

繼《鬼怪》之後，當年的「花草世子」和「南裝內侍」也要回來了！根據今日（15日）《YTN Star》獨家採訪結果，人氣古裝劇《雲畫的月光》在迎來播映 10 週年之際，正秘密籌備由原班主演們親自參與的特輯綜藝節目。

據悉，當年的5位核心主演——金裕貞、朴寶劍、振永、蔡秀彬、郭東延全都正在積極討論參與錄影，拍攝時間預計定在 8 月初，而具體的播出時間則尚未定案。



《雲畫的月光》是KBS在 2016 年 8 月播出的劇集，改編自同名網路小說，講述了傲嬌王世子「李韺」與女扮男裝入宮的內侍「洪羅溫（洪樂溫）」之間，爆笑又揪心的宮廷偽裝羅曼史。 憑藉著歡樂的喜劇節奏、細膩的情感堆疊以及演員們火花四射的默契，當年在全韓創下了 23.3% 的超高收視率，深受海內外粉絲喜愛。



特別是朴寶劍與金裕貞，當年因在《雲畫的月光》中分別飾演王世子和男裝內侍展開跨越身份的虐戀，人氣直接一飛沖天，雙雙躍升為頂流大勢。 不僅在年末的「2016 KBS演技大賞」毫無懸念地抱走「最佳情侶獎」，朴寶劍與金裕貞更分別斬獲了「男子最優秀演技獎」與「女子優秀演技獎」，風光無限，成為韓劇史上最經典的螢幕情侶之一。



最讓劇迷感動的是，當年在《雲畫的月光》中大放異彩的這些年輕演員們，在過去的 10 年裡，各自憑藉著源源不絕的影視作品持續累積演技實力，時至今日，每個人都早已成為獨當一面的巨星。 據相關人士透露，雖然大家目前的行程都塞得滿滿當當、在時間調度上極為不易，但為了回饋10年來一直深愛著他們的忠實劇迷，不約而同地決定展現義氣團魂，表示一定要擠出時間合體。

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