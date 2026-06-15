突發！《新進社員姜會長》李濬榮深夜手寫信宣佈「7月入伍」，存貨連發狂炸、軍白期根本沒在怕！

14 日臨近午夜，正當劇迷剛追完最新一集《新進職員姜會長》，主演李濬榮突然透過個人IG公開了一封誠意滿滿的手寫信，無預警公開了即將入伍的消息。

信中，李濬榮字裡行間滿是對粉絲的貼心與不捨。 李濬榮在開頭寫道：「這幾個月來，我一直在苦惱、又苦惱該從哪裡開始說起，最後決定像這樣親自寫下這段話。 這已經是我修改第 10 次的內容了。」



當時恰逢他的新劇播出日，李濬榮還俏皮地問候粉絲：「這個時間點，大家應該都剛看完《新進職員姜會長》第 6 集，正準備要上床睡覺了吧？ 非常感謝大家今天也準時收看。」隨後他直球拋出重點：「比起透過新聞報導讓大家知道，我覺得還是由我親口向各位報告比較好。 我即將在今年的 7 月 21 日入伍。」



他笑稱，自己原本在收到兵單前，一直抱著「這有什麼大不了？ 去就去吧！」的硬漢心態，但當真正拿到入伍日期的這一刻，久違地讓腦袋冒出了很多想法，也很糾結該如何向前輩老師們開口。 如今一字一句寫下來，心情輕鬆了不少，他也向粉絲大方承諾：「我會健康地、用屬於我自己的模樣，絕對會好去好回！」

最後，李濬榮向大家送上祝福：「衷心期盼在我們再度相見的那天到來之前，大家都能身體健康，並在各自的位置上度過幸福且充滿意義的時間。 一直以來都很感謝大家的愛護與支持。」文末更不忘俏皮附註：「聖誕快樂&新年快樂 X 2。」



隨後，李濬榮所屬經紀公司 Billions 也發表官方聲明，證實李濬榮將於 7 月 21 日當天直接進入新兵訓練隊接受基礎軍事訓練，隨後正式履行國防義務。 同時公司也強調，為了現場安全與維持秩序，入伍當天將不會舉行任何別的官方送別活動，呼籲粉絲讓歐巴低調從軍。

2014 年以男團 U-KISS 成員出道的李濬榮，自 2017 年出演 tvN 電視劇《付岩洞復仇者們》起展開演員生涯。 此後，他陸續出演了 Netflix《D.P：逃兵追緝令》、《假面女郎》、《苦盡柑來遇見你》、《弱美男英雄Class 2》等多部作品，實力派演技驚豔四座。





目前，他正在 JTBC 熱播劇《新進職員強會長》中挑大樑，飾演身體被 72 歲會長靈魂附身的 27 歲青年「黃浚炫」，一人分飾兩角，憑藉精湛演技大受好評，收視率也節節上升，香港觀眾可在Viu同步追看。



值得期待的是，李濬榮在入伍後依然有多部作品準備排隊公開，包括即將於今年 8 月播出的 tvN 電視劇《Four Hands》（四手聯彈）、Netflix 影集《我的荒糖戀愛》，以及電影《親筆信》（暫譯）等都將陸續問世，預計將以滿滿的存貨將「 軍白期（因入伍造成的空白期）」的影響降到最低。



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