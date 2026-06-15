「味覺男孩」真的火了！《菜鳥伙房兵》企劃男團確定進軍青龍系列大獎，7月登台火熱開唱！

今日（15日）據韓媒《體育京鄉》獨家報導，味覺男孩確定將出席今年 7 月 31 日隆重舉行的「第 5 屆青龍系列大獎」，作為表演嘉賓帶來驚喜的祝賀舞台！

「味覺男孩」是從 TVING 韓劇《菜鳥伙房兵》中誕生出的限定企劃男團。 在上月26日播出的第6集裡，中隊長黃錫浩（李相二 飾）吃了一口炊事兵姜成宰（朴志訓 飾）親手製作的「義式炸飯糰」，瞬間被那驚人的美味所震撼，腦海中將隨即那股極致美味幻化為一場高規格的偶像愛豆 MV，這個高能又搞笑的虛擬男團也因此橫空出世。



「味覺男孩」由五位性格鮮明的成員組成，分別是：「苦味冠哲」姜廈景、「辣味勝宇」李相俊、「甜味文益」林志浩、「酸味尚旭」姜俊圭，以及「鹹味志龍」金文基。 他們在劇中熱唱神曲〈My Flavor〉，憑藉著絲毫不輸給現實偶像男團的頂級撒嬌、流暢舞姿以及超強團魂，在網路上掀起現象級的瘋狂喜愛。 〈My Flavor〉這首歌將人類感官所能體會到的五種味道「酸甜苦辣鹹」，轉化為視覺與聽覺的雙重刺激，是一首充滿愉快魔性且活力四射的流行舞曲。 由於人氣實在太高，官方甚至在 5 月 27 日正式發行了數位音源。



隨著該劇人氣火山式爆發，海內外也湧現了大批「跪求味覺男孩登上音樂節目打歌」的聲音。 為了回報粉絲們的熱烈期待，味覺男孩真的在 11 日驚喜現身 Mnet 音樂節目《M Countdown》，帶來了一場精彩的特別表演。



而這一次，他們將挑戰規格更高的舞台！味覺男孩確定站上第 5 屆青龍系列大獎的祝賀舞台，預計將把整場頒獎典禮的氣氛炒熱到最高點。 作為由今年度爆紅的 OTT 原創影集《菜鳥伙房兵》所孕育出的現象級組合，去參加這個旨在總結全韓年度原創串流影視作品、極具權威性的禮頒獎，堪稱是再完美、再適合不過。

第 5 屆青龍系列大獎將於 7 月 31 日晚間 8 點 30 分在仁川百樂達斯城（Paradise City）盛大登場，將透過 KBS2 電視台進行全韓現場直播。

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