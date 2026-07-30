孫娜恩未出席尹普美婚禮引關注！親曝當時正值《金特務：本色回歸》拍攝尾聲，暖喊Apink情誼始終不變

《金特務：本色回歸》完結後，孫娜恩近日在採訪中分享拍攝幕後與近況，也談到首次挑戰動作戲的成長，以及與 Apink 成員們之間始終不變的珍貴情誼。

在劇中飾演相生儲蓄銀行代理「鄭尚雅」的孫娜恩，表面上是銀行職員，實際上卻是特殊任務局要員，為監視金部長（蘇志燮 飾）而隱藏身份。這次作品也是她首次挑戰動作戲，她表示：「因為和過去的形象完全不同，大家一開始都覺得很意外，但也說很適合我，讓我覺得很開心。」



她也透露，導演曾稱讚自己有成為動作演員的潛力，「現場甚至傳出我很擅長動作戲的評價，所以反而覺得自己要更加努力。」憑藉演員們與製作團隊的努力，《金特務：本色回歸》不僅創下高收視佳績，劇組也獲得獎勵旅行的機會。孫娜恩表示，拍攝期間大家都非常忙碌，沒有太多時間深入交流，因此期待能透過這次旅行更加了解彼此。



除了分享戲劇幕後故事，孫娜恩也談到了近期受到關注的 Apink 話題。此前尹普美與製作人 Rado 公開戀情後，於今年5月舉行婚禮，Apink 成員們及前成員洪瑜暻也到場送上祝福，唯獨孫娜恩未現身，因此引起外界關注。



對於外界猜測，孫娜恩表示：「當時正好是戲劇拍攝的最後階段，也有其他行程安排。」她也強調，Apink 對自己而言是非常珍貴的存在：「Apink 是一起走過很長時間的團體，也有許多美好的回憶。如果有好事發生，我一直都想真心祝福，也希望她能幸福。」最後補充：「我以粉絲身分為 Apink 應援的心，從來沒有改變。」



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