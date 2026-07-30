《金特務：本色回歸》徐貹旼近況曝光！爆紅後仍在章魚燒店打工，店長驚呼：「妳怎麼會在這裡？」

因出演SBS話題韓劇《金特務：本色回歸》而受到觀眾喜愛的新人演員徐貹旼，近日透過 YouTube 頻道分享近況，真實又踏實的一面引發熱議。

29日公開的 YouTube 頻道《One Mic》訪談中，徐貹旼表示：「我現在一邊打工一邊生活，在章魚燒店工作，而且到現在都還在做。」更令人意外的是，她工作時完全不會刻意遮住臉。徐貹旼笑說：「客人好像都覺得我是長得像徐貹旼的人而已，甚至有人會直接在我面前聊《金特務：本色回歸》。」



她也分享，店長一開始並不知道她是演員。「我沒有先說，結果有一天正在烤章魚燒時，店長突然問我是不是有出演《金特務：本色回歸》。我說是之後，他超驚訝地問『那妳怎麼會在這裡？』我就回答，因為想打工才來的。」她還笑著補充，其實自己本來就很喜歡吃章魚燒。



即使《金特務：本色回歸》播出後大獲成功，徐貹旼仍選擇繼續打工。她坦言：「我不是那種作品成功後就什麼都不做的人，總覺得自己還要再努力。」

徐貹旼也分享家人和朋友追劇後的反應，透露爸爸一路哭著看完《金特務：本色回歸》，媽媽則因第一集就太心疼劇情，難過得沒辦法繼續追下去。而原本不知道她在演戲的朋友看到作品播出後都相當驚訝，少數知情的朋友則笑說：「比想像中還要好，真是太好了。」



徐貹旼在《金特務：本色回歸》中飾演金部長（蘇志燮 飾）的女兒金敏智，自然細膩的演技成功打動許多觀眾，也因此獲得「國民女兒」的稱號。戲雖然落幕，但她依舊一步一步努力前進，也讓不少觀眾更加期待她的下一部作品。



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