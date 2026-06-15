《云画的月光》迎10周年，特辑综艺秘密筹备中！朴宝剑、金裕贞等「元祖5人帮」有望梦幻合体

继《鬼怪》之后，当年的「花草世子」和「南装内侍」也要回来了！根据今日（15日）《YTN Star》独家采访结果，人气古装剧《云画的月光》在迎来播映 10 周年之际，正秘密筹备由原班主演们亲自参与的特辑综艺节目。

据悉，当年的5位核心主演——金裕贞、朴宝剑、振永、蔡秀彬、郭东延全都正在积极讨论参与录影，拍摄时间预计定在 8 月初，而具体的播出时间则尚未定案。



《云画的月光》是KBS在 2016 年 8 月播出的剧集，改编自同名网路小说，讲述了傲娇王世子「李韺」与女扮男装入宫的内侍「洪罗温（洪乐温）」之间，爆笑又揪心的宫廷伪装罗曼史。 凭藉著欢乐的喜剧节奏、细腻的情感堆叠以及演员们火花四射的默契，当年在全韩创下了 23.3% 的超高收视率，深受海内外粉丝喜爱。



特别是朴宝剑与金裕贞，当年因在《云画的月光》中分别饰演王世子和男装内侍展开跨越身份的虐恋，人气直接一飞冲天，双双跃升为顶流大势。 不仅在年末的「2016 KBS演技大赏」毫无悬念地抱走「最佳情侣奖」，朴宝剑与金裕贞更分别斩获了「男子最优秀演技奖」与「女子优秀演技奖」，风光无限，成为韩剧史上最经典的萤幕情侣之一。



最让剧迷感动的是，当年在《云画的月光》中大放异彩的这些年轻演员们，在过去的 10 年里，各自凭藉著源源不绝的影视作品持续累积演技实力，时至今日，每个人都早已成为独当一面的巨星。 据相关人士透露，虽然大家目前的行程都塞得满满当当、在时间调度上极为不易，但为了回馈10年来一直深爱著他们的忠实剧迷，不约而同地决定展现义气团魂，表示一定要挤出时间合体。

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