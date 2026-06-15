劉在錫＋張恆俊＋尹鍾信神級MC組合誕生！《Happy Together》未播先轟動，0集影片一天突破60萬觀看

KBS2全新綜藝《Happy Together－因為不是一個人所以更好》公開了由「國民MC」劉在錫、《王命之徒》張恆俊、歌手尹鍾信組成的夢幻談話陣容，三人的超強默契也提前掀起熱烈關注。

在節目首播前公開的《與Happy Together共存的男人們，黑框眼鏡三人組首次公開》第0集影片，短短一天內觀看次數便突破60萬次。

將於7月10日首播的《Happy Together－因為不是一個人所以更好》（以下簡稱《Happy Together》），是一檔由「傾聽人的劉在錫、傾聽故事的張恆俊、傾聽音樂的尹鍾信」攜手主持的故事型音樂選秀節目。他們將透過傾聽各種「人生隊友」的故事與和聲，展開一場結合音樂與人生敘事的旅程。



這也是自2001年至2020年間陪伴觀眾長達20年的《Happy Together》，時隔6年後所展開的回歸企劃。

其中，13日透過《Happy Together》官方YouTube頻道公開的影片中，三人暢聊彼此20多歲時的戀愛故事，甚至還上演對「千萬票房導演」張恆俊的集體調侃。毫無保留的傳奇級談話內容，帶來滿滿笑點並引發熱烈討論。

談到為何選擇《Happy Together》作為自己在成為「千萬導演」後回歸綜藝的首部作品時，張恆俊笑說：「鍾信曾問我『我們到底要做什麼？』其實我也不知道，就是相信在錫跟著走而已。」



久違地被迫成為團隊老么的劉在錫，也展現出不同以往的趣味魅力。他不僅細心處理兩位哥哥繁複的咖啡點單，甚至連自助取餐都一手包辦。

不過劉在錫也不忘反擊表示：「其實這兩位哥哥都是我在綜藝圈培養出來的，鍾信哥甚至是我親手『洗』出來的。」對此，尹鍾信立刻接話：「你洗得太勤了，害我都長癬了。」機智回應讓現場笑聲不斷。

此外，三人在首次錄影前也談及對舞台的期待。《Happy Together》是一檔傾聽兩位以上「人生隊友」歌聲與故事的音樂選秀節目。

張恆俊開玩笑表示：「在錫負責主持，我負責看熱鬧，鍾信負責評審就好。」劉在錫則說：「很好奇會出現什麼樣的故事。比起最棒的歌聲，我覺得這些人的人生故事更重要。」



尹鍾信也展現資深選秀評審的一面表示：「節目一定要有『聽故事的樂趣』。當歌曲背後有故事時，歌聲就會更加令人感動。」進一步提高觀眾對節目中各種「人生隊友」故事的期待。

在長達約30分鐘的0集影片中，劉在錫、張恆俊、尹鍾信以源源不絕的話題與完美的接話默契，展現出傳奇級化學反應，也讓觀眾對三人攜手打造的《Happy Together》更加期待。

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