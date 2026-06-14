熱播劇《菜鳥伙房兵》OST預購開跑！海膽籽海帶湯CD＋黃豆芽吊飾，年曆收錄劇中料理超用心

《菜鳥伙房兵》OST實體專輯配置也太可愛了吧！從 CD 設計到周邊都充滿劇集元素，不只細節滿滿，也很有收藏價值！

製作公司 Studio Dragon 近日表示，《菜鳥伙房兵》OST 合輯專輯將於17日音源公開前，率先開放實體專輯預購。



合輯中包含康男（KangNam）的〈傳奇的開端〉、IVE安兪真的〈悲傷的鹹味〉以及創作歌手李尚雄的〈Too far away〉等歌曲。此外，劇中引發話題的企劃組合「味覺男孩」所演唱的〈My flavor〉也將收錄其中，該曲曾在劇情中「中隊長黃錫浩（李相二 飾）」品嚐料理後展開想像 MV 場面的爆笑橋段中登場，為劇情增添不少笑點。



這次實體專輯設計同樣充滿巧思，CD以「海膽籽海帶湯」與「黃豆芽湯」為概念打造，並附贈可愛的黃豆芽造型吊飾；年曆則收錄劇中實際登場過的料理畫面，滿滿都是劇迷熟悉的回憶點，收藏感十足。此外，專輯也收錄劇中主要場面劇照，讓即將迎來完結的觀眾，能再次回味作品帶來的餘韻與溫度。



另外，在《菜鳥伙房兵》第10集播出中，因姜成宰（朴志訓 飾）的努力，小隊長趙藝潾（韓東熙 飾）最終成功回歸，但劇末卻又迎來「江臨哨所解散」的公文通知，氣氛再度急轉直下。在部隊即將解體之際，眾人必須面對「軍隊伙食料理競賽奪冠」這最後任務，姜成宰接下來的選擇也更加令人期待。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞