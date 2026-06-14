IVE 张员瑛签售会拍完照「往后丢头饰」引热议！韩网两派论战：「不是专业爱豆吗」vs「没必要骂成这样吧」

大势女团 IVE 成员张员瑛近日在签售会上被拍到一段互动画面引发讨论。

影片中，在拍照环节时，她拿著粉丝准备的玩偶并戴上头饰，在完成拍照后将头饰往后随手丢回。该片段曝光后在社群引起关注，不少网友认为只是活动中的自然反应，也有人提出不同解读，目前话题持续延烧。

장원영의 계속되는 인성논란 ㄷㄷ



공항에 이어 이번엔 포토타임 끝나자마자

팬들 앞에서 머리띠 던지는 모습에 실망이라며 보지도 않고 쓰레기 던지듯이 던졌다며

많은 팬들에게 공분을 사는 중.



조금 더 신중하게 행동하시길... pic.twitter.com/rgzKBqY84N — 뱃살공주 (@seulsamada) June 14, 2026

该段影片也在 the qoo 掀起热烈讨论，评论已经过1500则！韩网友表示：「礼节看起来不太好」、「呵...不是专业爱豆吗」、「他在《音乐银行》安可的时候，也把花束扔到了地上」、「哎呦，爲什么在粉丝面前这样」、「那个的粉丝该有多伤心啊」、「不是强词夺理，我第一次看到粉丝签名会那么扔道具」、「机场看起来也不礼貌，这个看起来也很严重」、「就是没有礼貌的行爲」等，对动作表达负面看法。

另一方面，也有网友替她缓颊，认为可能只是当下动作自然或场地因素影响，「是不是因为后面有箱子才那样放」、「应该是太忙所以无意识动作」、「这种程度不至於被骂成这样吧」、「也有可能只是角度问题」、「女艺人真的什么都会捱骂啊」，看法呈现两极。

日前，她在机场出境查验过程中也引发相关讨论。当时机场人员要求配合脱下口罩与帽子，以核对护照照片与本人是否相符，她仅短暂微微掀起帽沿与口罩后便随即放下，引发部分网友质疑是否足以清楚辨识。此外，也有网友注意到她在等待查验时双手抱胸，并在取回护照时以单手拿回后迅速离开，相关画面曝光后引发正反讨论。



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