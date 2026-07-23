明明可以靠美貌卻來演鬼！《鬼謎東宮》洪秀珠反差演技讓觀眾狂起雞皮，竟是EXO MV女主角出身

Netflix原創古裝劇《鬼謎東宮》熱播之際，劇中一位特別出演的女演員洪秀珠，憑藉令人驚豔的顏值與精湛細膩的演技，成為網友熱議焦點！

日前洪秀珠在個人Instagram上傳多張拍攝幕後花絮照。公開的照片中，她變身成為劇中的「承恩尚宮」，端莊優雅的宮女扮相氣質出眾；但另一張照片裡，她卻頂著慘白鬼妝、眼神空洞直視鏡頭，陰森氛圍讓粉絲忍不住直呼「毛骨悚然」！



她在劇中飾演的承恩尚宮，因惹怒大妃（張榮男 飾）而含冤而死，死後化為詛咒王室的「池邊鬼」，正是劇初接連殺害世子們的恐怖存在。雖然戲份集中在前段，但淒美身世與驚悚形象形成強烈反差，讓觀眾印象深刻。



洪秀珠的破格變身引發網友熱烈迴響，留言區好評不斷：「怎麼能有鬼這麼漂亮！」、「演技很好，完全沒認出是洪秀珠」、「被嚇到但還是忍不住一直看」。



1994年出生的她，2019年因出演EXO燦烈的MV《春夏秋冬》而嶄露頭角，2020年以《愛在大都會》正式踏入演員之路，之後陸續參演《Sweet Home 2》、《篡位》等作品，更在「2025 MBC演技大賞」中以《月亮在江邊流淌》奪下新人獎，演技備受肯定。這次她在《鬼謎東宮》中雖然只是特別出演，卻憑藉獨特氣場與美貌成功抓住觀眾目光，堪稱「最吸睛綠葉」！



《鬼謎東宮》全八集已於Netflix獨家熱播中。

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