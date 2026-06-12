「收視保證」李俊昊挑戰「水神」角色？收到奇幻喜劇《駐韓異國大使館》出演提案，目前正討論中！

李俊昊真的是好忙啊！這部是奇幻喜劇，大家想看他跟誰合作呢？

今天（12日），據韓媒報導，李俊昊確定將出演全新電視劇《駐韓異國大使館》（주한이국대사관），並擔任男主角；隨後，其所屬經紀公司 O3 Collective 回應表示：「已收到《駐韓異國大使館》出演邀約，目前正在正面討論中。」



《駐韓異國大使館》是一部奇幻喜劇，講述在韓國生活的怪物由「駐韓異國大使館」負責管理，一名因失誤被調派到此的人類新手外交官，與身分其實是龍的存在之間展開神秘浪漫故事。該劇預計於2027年在 tvN 播出，由《名校的階梯》裴賢鎮導演執導，《海岸村恰恰恰》、《媽媽朋友的兒子》慎河誾編劇執筆。

據報導，李俊昊有望飾演掌管水界的水神「車延」（音譯）。他是世界上最神祕的大使館之首長，同時也是一條在這片土地上停留了1200年、無法離開的神祕之「龍」。



另一方面，李俊昊今年依舊以演員＋歌手雙軌並行的方式滿滿開工，行程幾乎是滿檔狀態。

所屬團體 2PM 上個月在東京巨蛋舉辦日本出道15週年紀念演唱會，現場氣氛非常火熱，也再次證明團體在日本依舊人氣超穩，同時也預計於今年8月在韓國開唱，準備再度與粉絲近距離見面；此外，他也確定以新成員身份加入預計下半年播出的綜藝《奇案84的奇趣民宿2》，也讓粉絲對他在節目中的登場充滿期待。



戲劇方面，他下一部作品則是目前正在拍攝中的 Netflix 系列《Buy King》，一部接一部穩定輸出，完全是停不下來的狀態，讓人更加期待他接下來的新角色！



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