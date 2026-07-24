李俊昊不當王了！新劇《駐韓異國大使館》竟變身「千年龍神」，搭檔洪華蓮預定下一部神劇

又有重磅奇幻羅曼史來襲！被譽為「浪漫匠人」的李俊昊，確定搭檔新生代女星洪華蓮，主演tvN新劇《駐韓異國大使館》（《주한이국대사관》），劇中他更將挑戰出道以來首個「非人類」角色——真身是龍的大使館長官，消息一出立刻引爆劇迷期待！

《駐韓異國大使館》故事非常新穎——在韓國境內，其實藏著一間專門管理「異國民」的祕密機構「駐韓異國大使館」。所謂異國民，就是從異國渡海而來的非人類存在，包括獬豸、人魚、九尾狐等，他們與人類共存，而這間大使館的任務，就是確保雙方不發生混亂。就在這樣神祕的背景下，一名人類新人外交官意外被分發到這間「人類禁區」，就此揭開一連串既神祕又浪漫的奇幻故事。

李俊昊在劇中飾演男主角車淵，他是大使館的最高負責人，真實身分是掌管水的水神——龍。車淵的性格如同水一般變幻莫測，平時溫柔沉靜、包容萬物，但一旦爆發，卻能像山崩地裂般激烈翻騰。這個美麗而孤獨的存在，千年來始終無法離開這片土地，直到一個壽命不過百年的平凡人類闖入他的世界，從此打破了他枯燥而單調的日常。李俊昊過去在史劇、浪漫喜劇、青春成長、英雄題材等多元類型中展現過紮實演技，這回首度挑戰非人角色，會如何詮釋這位既高冷又深情的水神，堪稱全劇最大看點。



女主角則由洪華蓮擔綱，她飾演新人類外交官高美雨。設她可不是普通公務員——曾是亞運射箭金牌得主，擁有鋼鐵般的意志與敏銳直覺，卻意外被派駐到不該有人類踏足的異國大使館，從此與車淵展開一段跨越種族與壽命的奇幻羅曼史。



《駐韓異國大使館》由《德魯納酒店》製作團隊Studio Dragon操刀，加上李俊昊與洪華蓮的全新組合，已在韓網掀起熱烈討論。這部融合職場、奇幻、愛情與幽默元素的浪漫喜劇，預計在tvN播出，檔期雖未定，但已被不少劇迷列為「必追清單」。

李俊昊能否繼《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》後再創收視神話？備受矚目。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞