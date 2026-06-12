「收视保证」李俊昊挑战「水神」角色？收到奇幻喜剧《驻韩异国大使馆》出演提案，目前正讨论中！

李俊昊真的是好忙啊！这部是奇幻喜剧，大家想看他跟谁合作呢？

今天（12日），据韩媒报导，李俊昊确定将出演全新电视剧《驻韩异国大使馆》（주한이국대사관），并担任男主角；随后，其所属经纪公司 O3 Collective 回应表示：「已收到《驻韩异国大使馆》出演邀约，目前正在正面讨论中。」



《驻韩异国大使馆》是一部奇幻喜剧，讲述在韩国生活的怪物由「驻韩异国大使馆」负责管理，一名因失误被调派到此的人类新手外交官，与身分其实是龙的存在之间展开神秘浪漫故事。该剧预计於2027年在 tvN 播出，由《名校的阶梯》裴贤镇导演执导，《海岸村恰恰恰》、《妈妈朋友的儿子》慎河誾编剧执笔。

据报导，李俊昊有望饰演掌管水界的水神「车延」（音译）。他是世界上最神秘的大使馆之首长，同时也是一条在这片土地上停留了1200年、无法离开的神秘之「龙」。



另一方面，李俊昊今年依旧以演员＋歌手双轨并行的方式满满开工，行程几乎是满档状态。

所属团体 2PM 上个月在东京巨蛋举办日本出道15周年纪念演唱会，现场气氛非常火热，也再次证明团体在日本依旧人气超稳，同时也预计於今年8月在韩国开唱，准备再度与粉丝近距离见面；此外，他也确定以新成员身份加入预计下半年播出的综艺《奇案84的奇趣民宿2》，也让粉丝对他在节目中的登场充满期待。



戏剧方面，他下一部作品则是目前正在拍摄中的 Netflix 系列《Buy King》，一部接一部稳定输出，完全是停不下来的状态，让人更加期待他接下来的新角色！



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