「曾预言分手」巫师分析郑敬淏、秀英分手内幕：男方「这里」卡关、女方心碎等累了... 惊曝未来仍有复合可能？

南韩演艺圈「15年长寿情侣」郑敬淏和秀英日前宣布分手，让不少一路以来的关注者感到痛心。 昨日，曾预言两人「没有夫妻缘」的韩国巫师「明道令」在个人YouTube顶著压力发布新片，不仅分析分手原因，更针对「复合可能性」进行了预测。

明道令巫师进来屡次受到关注，他不仅曾在谐星朴娜勑被爆非法医疗前的半个月，就预言她会遭到演艺圈淘汰，更在去年12月的一次「盲测占卜」（不看姓名、只看生辰）中，指出郑敬淏和秀英「看不到夫妻缘」，称二人虽然可以谈很久恋爱，但更像朋友的关系，很难走到结婚这一步。 他同时指出，虽然女方希望结婚，但男方似乎因家庭因素或周遭反对，表现得较为回避。



最新影片中，明道令态度相当谨慎，强调自己只是「代为传达神明旨意的工具人」。 对於分手原因，他说道：「我能感受到秀英有著想要赶快结婚的心情，但郑敬淏则展现出回避、谨慎、深思熟虑的模样。」他进一步分析男方心理：「郑敬淏似乎希望在爬到更高的位置、到达顶点之后，再堂堂正正地结婚，但运势不如预想，令他意志消沉、自认还不够好，所以表现得不够积极。」

明道令还指出，郑敬淏的家族方面可能也曾有过反对意见，两个人都早就心知肚明这段关系正自然而然地走向终点。 如果当时身边有人积极给予协助和安抚，或出现能够克服危机的契机，这段感情或许不会走向分手。



明道令亦指出，二人是会反复分手复合的类型，这次可能不是第一次分手。 他进一步说明：「郑敬淏是个心思细密、固执谨慎的人，但站在秀英的立场，可能常会对此感到有些郁闷。」明道令分析道，虽然郑敬淏像亲哥哥一样温暖又体贴，但缺乏进一步的领导魄力，双方都在看彼此的眼色、担心和体谅对方，最终在长久等待过程中，渐渐感到了疲惫。

然而，针对两人的复合可能性，明道令断言仍有复合运：「如果周围有贵人相助，完全有可能回心转意、走入婚姻。 由於刚分手没多久，彼此心中仍留有珍视与担心对方的感情，这是足以扭转局面、重新复合的运势。」



此前有媒体引用知情人报导称，双方因工作满档而聚少离多，已在不久前分手。 随后，郑敬淏方证实称各自忙碌的行程对分手带来了影响， 秀英所属社也表示两人「会继续维持好同僚关系」。

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