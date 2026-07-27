申敏兒化身「皇后」美翻！Disney+《再婚皇后》前導海報公開，高貴氣場＋豪華主演陣容讓人超期待！

哇～申敏兒真的太適合皇后這個角色了！美到讓人開始期待《再婚皇后》啦！

預計於秋天上線的 Disney+《再婚皇后》，由申敏兒、朱智勛、李鐘奭（李鍾碩）、李世榮主演，改編自全球累積觀看數突破29.7億次（截至2026年7月）的超人氣同名網漫。從宣布電視劇化開始就話題不斷，主演陣容公開後，也讓外界對作品的期待持續升溫。



故事講述東大帝國完美皇后「娜菲爾」（申敏兒 飾），在得知皇帝丈夫「索本修」（朱智勛 飾）迷戀逃亡奴隸「菈絲塔」（李世榮 飾），甚至提出離婚、想立她為皇后後，毅然接受離婚，並向西王國王子「海因里」（李鐘奭 飾）提出再婚請求，決心「如果不能在這個地方當皇后，就在別的地方成為皇后」，展開一段交織愛情、權力與命運的浪漫奇幻史詩。



這次公開的前導海報中，申敏兒飾演的「娜菲爾」獨自站在莊嚴的法庭中央，以沉穩堅定的神情與高貴氣場，完美詮釋皇后的威嚴與風範。光是一張海報就掀起討論，不少網友紛紛留言：「申敏兒真的好漂亮」、「已經開始期待播出了」、「哇～申敏兒就是皇后本身ㅠㅠ」等。



尤其海報上的經典台詞「我接受離婚，並要求批准我的再婚。」更是原作粉絲最熟悉的名場面之一，一公開便引發熱烈關注，也讓大家更加期待這場撼動皇室命運的故事，將如何在螢幕上呈現。

此外，《再婚皇后》也是Disney+首部K-浪漫奇幻作品，四位主演將攜手打造愛情、權力與慾望交織的皇室故事，高度還原的角色造型與華麗世界觀，也讓粉絲更加期待這部人氣作品正式登場。

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