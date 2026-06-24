小12歲戀愛ING！金知碩談李宙明竟「求節目組剪掉」：開口都害怕！為女友追《新進社員姜會長》變真粉！

演員金知碩近期帶著Netflix電影《人夫總動員》重返銀幕，這也是他久違的電影作品。在宣傳過程中，他首度較為詳細地對外聊起了與小12歲後輩演員李宙明公開戀愛的感受。

《人夫總動員》是一部喜劇動作片，劇情描述為了營救被犯罪組織綁架的妻子，前夫與現任丈夫不得已聯手，展開一場充滿變數的救援作戰。該片已於本月19日透過Netflix上線，正在與全球觀眾見面。金知碩在片中飾演掌控新型毒品市場的頭目馬道俊，是一個運用尖端AI程式將勢力擴展到全國各地的智慧型罪犯，這個反派角色也為整部作品帶來了緊張感與份量。



除了電影本身的話題性，金知碩的公開戀情同樣吸引不少關注。他與小12歲的後輩演員李宙明目前正穩定交往中。劇中馬道俊與妻子惠蘭（李多熙飾）之間的火花讓人印象深刻，那麼現實生活中的金知碩，談起戀愛又是什麼樣的風格呢？對此他坦言：「如果說過去和現在相比，雖然我現在也還是有很多不成熟的地方，但以前比較會堅持自己的立場，想盡辦法要讓對方理解、一直解釋。現在隨著年紀增長，反而更懂得去配合對方，也越來越能從這種相處方式中感受到幸福。所以如果要比的話，馬道俊的戀愛方式可能更接近現在的我。」

被問到公開戀愛會不會有壓力時，他先是露出有些尷尬的笑容，說：「連開口都覺得緊張。」還開玩笑說：「明明拜託節目組幫忙剪掉，結果最後還是播出來了。」接著他更慎重地表示：「確實一直都很小心翼翼。公開戀愛一定有優點也有缺點。以演員這個本業來說，工作時比以前更謹慎，也會擔心會不會對對方造成傷害。但回歸到個人，作為一個男人和一個女人，心理上反而比過去輕鬆一些。比如一起去吃飯的時候，心裡的負擔真的少了很多。」



他也提到：「新聞出來之後，雖然在綜藝節目裡提過幾次，但還是有很多人不知道這件事。我反而覺得這樣滿好的，甚至希望他們繼續不知道也沒關係。」他進一步說：「無論是我還是她（李宙明），其實都會擔心變成對方的修飾語。有時候會覺得遺憾，因為我們真正希望的，是各自作為演員被評價、被記住、被看見屬於自己的光芒。」



而李宙明近期也因為JTBC週末劇《新進職員姜會長》獲得相當熱烈的迴響。金知碩聊到這部分時說：「一開始確實是因為宙明有演，所以才看了《新進職員姜會長》。但看了兩集之後，就已經跟這個原因無關了，我是真的久違地陷入這部劇，現在都在追直播。我自己也在拍戲，所以能感受到拍攝現場的氛圍，甚至羨慕到會想說『如果能加入他們該有多好』。我們平時也會聊很多相關話題。雖然一開始是因為她的關係才開始看，但現在我真的是以一個觀眾的身分很投入地在看《姜會長》。」



他接著補充：「因為我們是同個行業的人，共同點自然比較多，聊這方面的話題也覺得很自在。不過反而隨著時間，我變得越來越小心。我當然可以給出我的意見，但畢竟在拍攝現場最了解角色的人還是演員自己，所以我盡量不去干涉那個領域，這部分我也一直很留意。」

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