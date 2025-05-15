《無聲蛙鳴》柳賢慶簽新經紀公司與金知碩同門！是《20世紀少男少女》「韓雅凜」和「孔知元」！

曾演《Trolley：命運交叉點》與《無聲蛙鳴》等劇的演員柳賢慶，13日由新經紀公司Alien Company宣布與其簽約。

「能和擁真誠演技，和以多才多藝魅力而自豪的演員柳賢慶一起新的開始，非常有意義。」Alien Company如此說道，並表示柳賢慶作為演員或導演都相當出色，會盡全力支援她多個領域活動，一同發揮良好的協同效應。



柳賢慶曾演《20世紀少男少女》、《就算死也喜歡》、《偵探醫生》、《地下菁英》等劇，還有電影《孩子別哭》，生涯多演電視劇及獨立電影。近幾年她曾在《Trolley：命運交叉點》中飾演女主角金賢珠的高中好友「陳丞喜」，在《無聲蛙鳴》裡飾演尹啟相的妻子「徐恩京」，最新作品是與車善玗（B1A4成員Baro）搭檔、將在本月將上映的電影《禁止停車》（주차금지）。

▼《Trolley：命運交叉點》



▼《無聲蛙鳴》柳賢慶演技受讚許之片段



▼《禁止停車》片段



而提到柳賢慶的導演活動，她執導的獨立電影《不要告白》（고백하지마）去年受邀「2024首爾獨立電影節」，入選「電影節精選長片」（페스티벌 초이스 장편）類別播放，導演能力受到認可。除此之外去年她還自導自演了歌手鄭仁和Ra.D的MV〈Like Old Days〉。

▼《不要告白》首爾獨立電影節預告



▼鄭仁 & Ra.D〈Like Old Days〉



Alien Company旗下有嚴正化、金炳哲、金知碩、李珠明、金佑錫、李茂生等演員，柳賢慶的加入不禁讓人想起她與金知碩2017年合作過MBC電視劇《20世紀少男少女》。劇中柳賢慶飾演「韓雅凜」，和男女主角史珍珍（韓藝瑟 飾）、孔知元（金知碩 飾）及張英心（李尚熙 飾）飾演高中死黨，多年後再相遇，友情有笑料也有動人情節，收視雖不高卻是死忠觀眾認為的溫暖經典。



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