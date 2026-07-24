車銀優軍中近況曝光！穿白韓服挺拔亮相「驚見身材壯一圈」，同台演奏家秒變小粉絲：高一就喜歡他

終於見到久違的「臉蛋天才」車銀優！目前正在軍樂隊服役的他，昨日參加「2026 國防部軍樂大隊定期演奏會」，一同演出的奚琴演奏者申秀雅（音譯）隨後在個人SNS曬出多張與車銀優的合照，男神帥氣不減的模樣瞬間引發關註。

申秀雅激動寫道：「與李東敏（車銀優本名）上兵在一起。從高一就開始喜歡他了，能站在同一個舞台上真的非常榮幸且開心，真的是成功追星了！」難掩作為粉絲的喜悅。



照片中，車銀優穿著一身雪白韓服，即使頂著短髮造型，立體深邃的精緻五官依然超級抗打，身材更是明顯比入伍前壯了一大圈。他在休息室裡與申秀雅留下珍貴認證照並簽名，展現出了親切的粉絲服務態度。



此前，車銀優於今年1 月曾收到國稅局通知追繳 200 多億韓元稅金，一度捲入逃漏稅疑雲。不過在釐清重複課稅的爭議後，他已於 4 月全數補繳完成約 130 億韓元的追繳金，展現誠懇負責的態度。

車銀優自去年 7 月以陸軍現役身分入伍以來，在軍中表現相當亮眼，預計將於明年 1 月正式退伍。服役期間他積極參與軍方各項盛事，不僅曾於去年 10 月擔綱慶州 APEC 晚宴主持人，今年 4 月身穿正式西裝、蝴蝶結領結帥氣敬禮的照片也一度洗版各大社群，即便在軍中也憑藉始終如一的神級顏值與好形象話題不斷。



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