二代女團 SECRET 時隔12年回歸！《Girls on Fire》出身豫彬加入成新成員，網震驚：年齡差太大了吧

二代女團 SECRET 驚喜宣布時隔12年重組，將由全烋星、鄭荷娜攜手新成員，以三人體制展開全新活動，消息一出立刻掀起熱烈討論。

8日，SECRET 官方 YouTube 上傳新成員豫彬（YEBIN）翻唱太妍〈U R〉的影片，這也是她加入團體後首次公開亮相的內容。影片中，她在舒適空間裡專注演唱，展現細膩情感與穩定唱功，高音段落也順利駕馭，完整展現扎實 vocal 實力。



事實上，豫彬曾參與 JTBC 選秀節目《Girls on Fire》並晉級本選圈，之後持續以個人身份活動，陸續發行數位單曲〈Kill the Pain〉與〈Shape of Me〉，逐步累積音樂作品與知名度。2002年出生的她，也為 SECRET 注入全新活力與風格變化。

影片曝光後也在網路上掀起討論，部分網友對年齡差與組合重組表達驚訝，也有人留言表示支持與期待：「和相差10歲的前輩一起工作應該不容易吧，所屬公司瘋了」、「那位朋友壓力應該很大吧...孩子有什麼罪...」、「02年生的話，現在幾乎沒有組合出道的可能了」、「但是年齡差太大了吧」、「2002年出生，和全烋星相差13歲，和鄭荷娜相差12歲，很難理解在一個組合」、「是出演過《Girls on Fire》的豫彬！爲你加油」、「歡迎新成員」、「真的很喜歡 SECRET 很久了，以後也會一直支持你的」等。



而 SECRET 自2009年出道以來，憑藉〈Magic〉、〈Madonna〉、〈Shy Boy〉等多首熱門歌曲累積人氣，是許多粉絲心中的代表性二代女團。隨著成員變動與活動中斷多年，如今再度以新陣容回歸，也讓不少粉絲感到格外感慨與期待。

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