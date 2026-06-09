Viu原創韓劇《新進社員姜會長》收視飆破8.2%！李濬榮謊稱會長私生子成功洗腦上司，大叔上身網民激讚

由李濬榮、李宙明主演的Viu Original原創奇幻韓劇《新進社員姜會長》自上月30日首播以來收視持續飆升，7日播出的第4集全國收視更高達8.2%，較首播高開兩倍，延續火熱氣勢！接下來為你整理最新劇情發展及網民好評，香港觀眾即可到Viu緊貼進度。

Viu Original李濬榮智取3000億秘密資金

姜龍虎（孫賢周 飾）會長寄宿到黃浚炫（李濬榮 飾）的身體後，為了弄清楚姜莞爾（李宙明 飾）為何如此執著，開始暗中跟蹤她，沒想到卻發現她看似熱衷社交飲酒，實則透過每一場應酬默默收集集團內部的機密情報。正所謂螳螂捕蟬、黃雀在後，姜莞爾察覺異狀後反跟蹤黃浚炫，一路尾隨他進入會長的秘密倉庫，正好撞見他從保險櫃中領取生活費，當場包抄質問。

被逼入絕境的黃浚炫反倒不慌不忙，搬出父親之名：「我站在姜會長這邊。」精準戳中姜莞爾內心深處長年渴望父愛與認同的死穴，並邀她聯手對抗集團雙胞胎兄妹姜在京（田慧振 飾）與姜在成（晉久 飾）；姜莞爾在情感與理性的雙重角力下，終於點頭答應入盟。

成功拉攏盟友後，黃浚炫發揮姜會長50年縱橫商場的謀略，先煽動朴部長率隊強行突襲疑似秘密資金窗口的外包商，再與姜莞爾在本部蹲守，親眼目賭管理姜在成秘密資金的宋專務，秘密前往泰河集團會長府邸，證實連親家也在覬覦這筆黑錢！黃浚炫想到若在此時揭開秘密資金與泰河集團的關聯，便可瞬間扳倒姜在成。可是姜在成此刻倒下，只會讓姊姊姜在京坐收漁利，因此他決定先行拿下這筆資金，留作日後同時擊潰兩人的終極武器。他親自現身宋專務面前，以犀利話術步步進逼，要專務在交出資金時務必私下保留最重要的二維碼，對方照做後親眼目睹自己的座車炸成火球，明白有人想置自己於死地，心理防線瞬即崩潰，乖乖將約3,000億韓元秘密資金拱手交予黃浚炫！



實習生竟是會長私生子？

黃浚炫與姜莞爾聯手後，私下啟動奪回集團的大計，然而表面上仍是新進員工的兩人，無奈出席強制聚餐。當天姜莞爾被同事戲稱「姜燒啤」、淪為專門倒酒的苦力時，黃浚炫體內那個護女心切的父親靈魂再也壓抑不住，他冷冷環視全場撂下一句：「連給琪思小姐倒杯酒的人都沒有嗎？大家是沒手還是沒腳？」隨後向權常務當場提議賭酒，最後權常務直接喝到當場倒地，黃浚炫則輕鬆完勝。

聚餐結束後，早已爛醉如泥的朴部長被黃浚炫帶回自己下榻的高級套房，朴部長隔天醒來大驚失色，誤以為黃浚炫砸了公司發的補償金才住得起酒店，黃浚炫則淡淡然回應：「這間套房是我的。」他隨後解釋，這是專為姜會長保留的總統套房，從不對外開放；見朴部長一頭霧水，黃浚炫再補一刀：「我是會長隱藏在外的小兒子，父親昏迷前，拜託我阻止雙胞胎繼承集團。」為了增加說服力，黃浚炫甚至將姜會長生前的限量跑車開到朴部長面前，朴部長當場確信自己抓住了一條千載難逢的人脈金繩，從此死心塌地追隨「少主」。

另一邊廂，宋專務的失蹤引發警方介入，令姜在成直接陷入危機。在這個節骨眼上，姜在成又意圖暗中破壞港口項目，藉機為岳父的泰河集團牟利。此時黃浚炫做了一個驚人的決定：他主動找上姜在京，將自己所知道的一切全盤托出。此舉猶如一把鋒利匕首，精準刺入雙胞胎兄妹之間本就搖搖欲墜的同盟關係，讓內部裂痕徹底暴露在陽光之下！然而風平浪靜之下暗潮洶湧，在第4集結尾中，從頭到尾暗中監視每一步棋的姜在京冷冷地盯著黃浚炫，並露出一抹意味深長的微笑：「你以為我不知道你是誰嗎？」第五集將迎來黃浚炫身份暴露的重大危機，姜會長的復仇大計是否就此受阻？成為劇迷最關心的懸念！



網友好評洗版：「李濬榮演技超狂！」

第3、4集播出後，韓國及海外社交平台的討論熱度持續狂飆，有網友盛讚：「李濬榮頂著一張20多歲帥臉，卻散發出老會長那種自信沉穩的超狂氣場」、「把直屬部長洗腦到氹氹轉」、「李濬榮的大叔魂演技比想像中還要自然，看到他為了女兒怒嗆全場那段莫名感動」、「靈魂交換的反差讓人愛死了」；也有網友評價：「金順玉的劇本從來不會讓人失望，復仇爽感滿滿又帶有黑色幽默」、「這部劇節奏快得不像話，每集結尾都讓人忍不住尖叫」、「現在每周最期待的就是看黃浚炫又在公司搞出甚麼驚人之舉」。



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