《殺人者的購物中心2》李棟旭為動作戲碼一日狂吃4、5餐增重8公斤！

Disney+強力動作劇集《殺人者的購物中心2》強勢回歸，而在劇中有著吃重動作戲碼的李棟旭，也告訴大家展現出華麗動作固然重要，但還是安全第一，不受傷才能夠讓拍攝順利進行下去。

李棟旭所飾演的殺手鄭進灣將再度回歸，近期所公開的《殺人者的購物中心2》由他的姪女鄭智安擔任新的代表，與重新回歸的鄭進灣將聯手對抗國際組織巴比倫。與第一季相比較，動作戲碼將更為升級，除了槍枝武器等使用以外，也有許多需要一鏡到底的戲碼，對於演員們與劇組可說是難度提升。



李棟旭也在日前的訪談中被問到，該如何準備這些高強度的動作戲碼？他表示其實也沒有什麼特別的答案，就像以前在做的事情一樣，重要的是相信動作劇組就好。請他選出拍攝上最為困難的場面，他提到了與對手演員進行約2分鐘左右的一鏡到底動作戲，那場戲的鏡頭完全集中在演員身上，並且以演員為中心做360度的旋轉，所以演員與攝影團隊、抓拍團隊的動線必須完全一致，只要一個環節有落差沒對上的話，就必須從頭再來一次。



並且拍攝的過程，李棟旭也提到要先以50％的慢速度調整動線，之後再以100％正常的速度多次進行彩排，反覆確認，雖然拍攝的過程很不容易，但如今想起來卻是最有記憶點，最有意義的一場戲。而李棟旭也為了呈現這個角色鄭進灣，體型上也必須更加壯碩，成為一個對抗惡勢力組織的人物，於是李棟旭努力增胖了8公斤，一天大約吃了四五餐。



已經多次出演動作戲的李棟旭，在本次的作品中更強調著動作戲中的情感表現。她認為比起華麗的動作技巧，更重要的應該是感情，在本季中可以看到在姪女智安面臨危險時，鄭進灣原本壓抑的情感也忍不住爆發的瞬間。李棟旭也期待大家喜歡這部續集作品，譬如大家的評價如果是「終於回來了，果然好看！」「等待很值得！」類似這樣的話，就能讓他感到滿足。



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