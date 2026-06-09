「戀愛15年」鄭敬淏、秀英分手！IG低調互取關，知情人透露：因工作聚少離多

南韓演藝圈今天迎來最叫人心碎的消息！自 2012 年起秘戀、攜手跨越近 15 個年頭的演員鄭敬淏與少女時代成員秀英，稍早才被眼尖網友抓包 IG 互相取消關注，今日竟有知情人透露兩人「已經正式分手」。 消息一出，讓無數粉絲集體淚崩高喊：「這叫人怎麼再相信愛情！」

這段演藝圈的愛情神話，終究沒能抵擋住演藝圈的「繁忙魔咒」。 據熟知兩人的圈內知情人士透露：「鄭敬淏馬不停蹄地投入作品拍攝，而崔秀英則頻繁往返於韓國與日本兩地之間進行活動，兩人因行程滿檔而聚少離多，近期已正式整理了戀人關係。」

隨後，鄭敬淏方證實分手消息，稱各自忙碌的行程對分手帶來了影響，但因屬於個人隱私不便確認具體分手時間; 秀英所屬社也承認分手，表示兩人「會繼續維持好同僚關係」。



鄭敬淏與崔秀英一直被譽為演藝圈最具代表性的「長壽情侶檔」。 兩人是中央大學戲劇電影學系的校友，在同個教會相識後，於 2012 年 9 月發展為戀人。 2014年1月媒體曝光鄭敬淏在聖誕節跑去秀英家約會的照片，兩人隨即承認「已秘戀1年多」。

交往期間，兩人共同養了兩隻狗狗「愛風（애봉）」和「淏英（호영）」，其中黑色臘腸犬的名字正是取自敬淏的「淏」和秀英的「英」。 兩人會在對方忙碌時負責照顧狗狗，也會互相稱讚對方在劇作中的表現，但私下在一起時，更多的還是分享日常生活。





雖然秀英礙於頂級女團的偶像身份，對戀情一向保持低調，但卻擋絲毫不住鄭敬淏滿溢出來的寵妻魔力。 2020 年他接受雜誌訪問時，就曾表示是相戀8年的秀英造就了如今的自己：「秀英讓我做的我就做，不讓做的我就不做，比如飯前洗手、睡前刷牙、少喝酒、穿戴整潔等等。 一定要好好聽女朋友的話！」（笑）

2021年鄭敬淏在實境綜藝《機智山村生活》中看到夕陽，第一時間想要拍照傳給秀英，沒想到立即接到秀英打來電話。 鄭敬淏甜喊「親愛的~」並打開視訊畫面給秀英看，還因金大明的語氣而吃醋，至今仍是綜藝名場面。



2024年，兩人被偶遇同遊澳洲，鄭敬淏在羅PD的網路節目上直言，戀愛12年來幾乎每件事都是兩人一起做，秀英對他而言是「無條件在一起的對象」。 同年秀英在日本發表首張個人單曲〈Unstoppable〉舉辦 Showcase 時，鄭敬淏甚至號召好友，集體身穿印有秀英大頭貼的 T 恤到場高調應援，閃瞎全場。



甚至在去年，鄭敬淏宣傳新劇《勞務士盧武鎮》時，還深情告白稱生活重心除了演戲就是崔秀英：「有時候覺得會演戲也是因為她。 演戲之外，最讓我感到幸福的就是秀英的幸福。」更感性透露能夠在一起這麼久多虧秀英的耐心。

鄭敬淏曾在綜藝中透露「時機到了就會結婚」，大家都敲碗坐等這場世紀婚禮。 然而，不僅「少女時代首位人妻」的頭銜最近被隊友Tiffany搶先一步攔胡，如今這對攜手走過 15 年風雨的神仙情侶，竟毫無預警黯然分手，讓一路關心他們的粉絲集體心碎。

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