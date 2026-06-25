膀胱肉毒+間歇導尿全都講！宋枝恩朴衛夫婦被指「消費身障日常」，韓網反應兩極：有意義vs.賣慘

女團Secret出身的女星宋枝恩和YouTuber丈夫朴衛（朴偉），最近在節目上不只放閃，更直接把膀胱治療過程攤在鏡頭前，讓不少觀眾看完直呼「資訊量太大」，也有人坦言「真的不需要知道這麼多」。

日前播出的SBS綜藝《同床異夢2》中，這對夫妻為了挑戰馬拉松，一起到醫院做檢查。 朴衛在節目中透露，因為脊髓損傷的後遺症，他的身體沒辦法正常排汗，連帶膀胱管理也成為日常一大難題。 他更坦言，只要水喝多了就會跑廁所，長期下來養成了刻意少喝水的習慣。 緊接著主治醫師也詳細解釋了朴衛正在進行的「膀胱內肉毒桿菌注射術」，朴衛本人還補充說「就是把管子伸進尿道，直接往膀胱打針」，讓攝影棚內的藝人們全都驚呆。



畫面播出后，韓網論壇和新聞留言板瞬間炸鍋，反應相當兩極。 一部份觀眾大讚「很有意義，讓我們更了解身障者的真實生活」、「這是在展示身障者生活中會遇到的那些不便——一般人不必經歷，但身障者卻天天要面對的事。 哪怕只有一個身障人士看完後得到幫助，我覺得這樣的內容就是有必要的」、「平常很難接觸到這類訊息，算是有幫助」。 但也有不少人直說「感覺私生活被挖得太細了吧」、「這對夫妻的新聞怎麼老是繞著排便排尿轉」、「雖然理解出發點，但節目真的不用講這麼細」、「我們觀眾並不想知道得那麼仔細」、「除了私生活沒有其他能讓觀眾關注的內容了嗎」、「 這兩口子賺錢的路子說白了就兩條：要麼拍影片大吐身障生活的不便，專攻觀眾的同情心; 要麼跑基督教活動做見證，分享信仰故事」、「放在你自己的youtube上就行了啊，問什麼一定要讓電視觀眾也看」等。

朴衛早在今年5月登上《同床異夢2》時，就已經大方公開過使用導尿管和排便管理的方式，當時他還解釋了間歇性導尿（CIC）和栓劑的使用方法，並說：「很多人誤會我排泄都要靠別人幫忙，所以我想直接秀給大家看。 」老婆宋枝恩也幫忙緩頰，表示「很多坐輪椅的人其實是因為不知道方法才吃苦」，強調朴衛是真心想分享有用的資訊。



其實朴衛在自己YouTube頻道上，早就長期分享身障者的日常生活、復健過程，以及排泄管理的撇步。 一方面，不少人肯定他是在為身障族群發聲、提升大眾認知; 但另一方面，每次上節目都繞不開這些敏感的身體話題，也讓觀眾出現正反兩極評價。

朴衛2014年因為不慎墜落意外，被診斷為全身癱瘓，但靠著持續復健，如今已經恢復到可以自理生活的程度。 去年他和宋枝恩結婚後，夫妻倆固定出演《同床異夢2》，大方公開新婚日常，只是這對小倆口的「真實度」，似乎已經超越了一般觀眾的心理承受範圍。

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