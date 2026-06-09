「恋爱15年」郑敬淏、秀英分手！IG低调互取关，知情人透露：因工作聚少离多

南韩演艺圈今天迎来最叫人心碎的消息！自 2012 年起秘恋、携手跨越近 15 个年头的演员郑敬淏与少女时代成员秀英，稍早才被眼尖网友抓包 IG 互相取消关注，今日竟有知情人透露两人「已经正式分手」。 消息一出，让无数粉丝集体泪崩高喊：「这叫人怎么再相信爱情！」

这段演艺圈的爱情神话，终究没能抵挡住演艺圈的「繁忙魔咒」。 据熟知两人的圈内知情人士透露：「郑敬淏马不停蹄地投入作品拍摄，而崔秀英则频繁往返於韩国与日本两地之间进行活动，两人因行程满档而聚少离多，近期已正式整理了恋人关系。」

随后，郑敬淏方证实分手消息，称各自忙碌的行程对分手带来了影响，但因属於个人隐私不便确认具体分手时间; 秀英所属社也承认分手，表示两人「会继续维持好同僚关系」。



郑敬淏与崔秀英一直被誉为演艺圈最具代表性的「长寿情侣档」。 两人是中央大学戏剧电影学系的校友，在同个教会相识后，於 2012 年 9 月发展为恋人。 2014年1月媒体曝光郑敬淏在圣诞节跑去秀英家约会的照片，两人随即承认「已秘恋1年多」。

交往期间，两人共同养了两只狗狗「爱风（애봉）」和「淏英（호영）」，其中黑色腊肠犬的名字正是取自敬淏的「淏」和秀英的「英」。 两人会在对方忙碌时负责照顾狗狗，也会互相称赞对方在剧作中的表现，但私下在一起时，更多的还是分享日常生活。





虽然秀英碍於顶级女团的偶像身份，对恋情一向保持低调，但却挡丝毫不住郑敬淏满溢出来的宠妻魔力。 2020 年他接受杂志访问时，就曾表示是相恋8年的秀英造就了如今的自己：「秀英让我做的我就做，不让做的我就不做，比如饭前洗手、睡前刷牙、少喝酒、穿戴整洁等等。 一定要好好听女朋友的话！」（笑）

2021年郑敬淏在实境综艺《机智山村生活》中看到夕阳，第一时间想要拍照传给秀英，没想到立即接到秀英打来电话。 郑敬淏甜喊「亲爱的~」并打开视讯画面给秀英看，还因金大明的语气而吃醋，至今仍是综艺名场面。



2024年，两人被偶遇同游澳洲，郑敬淏在罗PD的网路节目上直言，恋爱12年来几乎每件事都是两人一起做，秀英对他而言是「无条件在一起的对象」。 同年秀英在日本发表首张个人单曲〈Unstoppable〉举办 Showcase 时，郑敬淏甚至号召好友，集体身穿印有秀英大头贴的 T 恤到场高调应援，闪瞎全场。



甚至在去年，郑敬淏宣传新剧《劳务士卢武镇》时，还深情告白称生活重心除了演戏就是崔秀英：「有时候觉得会演戏也是因为她。 演戏之外，最让我感到幸福的就是秀英的幸福。」更感性透露能够在一起这么久多亏秀英的耐心。

郑敬淏曾在综艺中透露「时机到了就会结婚」，大家都敲碗坐等这场世纪婚礼。 然而，不仅「少女时代首位人妻」的头衔最近被队友Tiffany抢先一步拦胡，如今这对携手走过 15 年风雨的神仙情侣，竟毫无预警黯然分手，让一路关心他们的粉丝集体心碎。

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