少女時代Yuri下月合約到期！傳將離開 SM 轉投演員經紀公司

南韓天團「少女時代」成員 Yuri（權俞利）與長年效力的 SM 娛樂專屬合約即將到期！即將重回自由身的她，究竟會選擇義氣續約，還是另覓新巢，未來的演藝動向已在南韓演藝圈及全球粉絲間引爆高度關注。

根據韓媒《TenAsia》今日（4日）的獨家報導，從練習生時期算起、與 SM 娛樂攜手走過長達 25 年漫長歲月的 Yuri，專屬合約將於下個月正式屆滿。面對人生十字路口，Yuri 目前正陷入深刻苦思，審慎評估究竟該與 SM 續約，還是與全新經紀公司攜手合作。



由於 Yuri 近年來積極並行歌手與演員活動，並在戲劇圈交出漂亮成績單，據知情人士透露，她目前確實也有意跳槽至專門負責演員經紀的專業公司，希望能全方位拓展自己的演員版圖。

不過，考量到她接下來仍計畫與同屬少女時代的成員秀英、孝淵組成小分隊「孝利秀」繼續展開音樂活動，因此包含續約與否在內，她正針對未來的去留進行全方位的深度考量，希望能找到兼顧演員與團體活動的最佳解。



回顧 Yuri 的星路履歷，她是在 2001 年參加第一屆 SM 娛樂青少年最佳選拔賽奪得「最佳舞蹈本賞」後，正式被拔擢為旗下練習生。在經歷長達 6 年的精雕細琢與苦熬訓練後，於 2007 年以「少女時代」成員身份光榮出道。自 2016 年起，她更全面發力進軍戲劇圈，近年頻繁活躍於電視螢幕與大銀幕之間。

身為引領 K-Pop 黃金全盛期的傳奇天團，Yuri 隨少女時代締造了無數神級金曲，包括〈再次重逢的世界〉、〈Gee〉、〈說出你的願望〉、〈Oh!〉、〈The Boys〉、〈I GOT A BOY〉及〈FOREVER 1〉等，首首皆是青春回憶殺。而在演員領域，她也陸續透過韓劇《被告人》、《Good Job》、《假釋審查官李韓信》及古裝劇《打包袱－盜取命運》等熱門作品，累積了極具份量的演技實力。無論 Yuri 最終的選擇為何，粉絲們都已準備好全力支持她的下一步！

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