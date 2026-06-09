闖Nana私宅強盜被判7年！法官反駁惡意指控，力挺Nana母女「正當防衛」

曾兩度奪下「世界第一美」寶座的南韓女星 Nana（林珍娜），去年在自家豪宅經歷了生死一瞬的恐怖驚魂。 一名男子手持兇器闖入Nana私宅勒索財務，案情震驚全網。 歷經大半年審理，南韓法院於今日（9日）一審重判該強盜 7 年有期徒刑，更力挺 NANA 在危急關頭「撿刀反擊」的舉動屬於「正當防衛」，狠狠打臉歹徒的無恥辯詞！

回顧案情，金某涉嫌於去年11 月 15 日下午 6 時左右，手持兇器闖入位於京畿道九里市的 Nana 住處，並對Nana母女實施生命威脅、勒索錢財。 最終因遭到母女二人合力壓制而勒索未遂，隨後被移送法辦。 Nana 與母親當時因金某的暴行，分別提交了需要接受 33 天與 31 天治療的傷勢診斷書。 而金某亦在搏鬥中頸部遭到刺傷，因此厚顏無恥地反過來控告 Nana 涉嫌「殺人未遂」與「特殊傷害」。



金某主張「潛入時並未攜帶兇器，且沒有強盜意圖」、「Nana承諾如果我說兇器是自己帶來的，她就會給我4000萬韓元」等，全數未被法官採信。 裁判庭指出，Nana母女對於金某持有兇器一事陳述內容具體且前後一致，金某的手機中亦有「持有水果刀相關處罰」等搜尋紀錄。

與此同時，裁判庭認定 Nana 在防衛過程中對被告所造成的傷勢，屬於「正當防衛」。 裁判庭認為，被害人是為了保護自己和家人不受到被告的嚴重傷害，在極度恐懼之下才揮舞拳頭與兇器進行反抗。 應當認定金某在犯案時，也已預料到會遭遇此等強烈抵抗。



不過，法院將被告對 Nana 的罪名，由原本的「強盜傷害罪」變更為「強盜致傷罪」。 裁判庭考量到，被告在受到 Nana 母親的勸說後曾短暫放下兇器，隨後趕到現場的 Nana 隨即撿起該兇器並揮舞反擊; 由於兩者的法定刑期相同，因此在不變更起訴書的情況下，僅變更適用罪名。

裁判庭表示金某案情嚴重惡劣，必須嚴厲懲罰。關於量刑依據，則綜合考量了雖然被害人們訴諸精神與肉體痛苦、且強烈要求嚴懲，但被告的犯行最終止於未遂，且其所攜帶的兇器並非看來以致人於傷殘為主要用途。

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