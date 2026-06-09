大君出巡確認！邊佑錫所屬公司晚間公布巡演城市清單：藏有筒筒們才知道的細節浪漫～

日前剛播畢的《21世紀大君夫人》雖然因多面向爭議令人惋惜，不過兩位超級大主角的光環與人氣還是無所不在。飾演理安大君的演員邊佑錫，也因本劇再度圈粉無數。昨日晚間邊佑錫所屬公司公開了今年夏天他即將在8個城市進行見面會演出，即使還沒有詳細資訊，消息一出也讓所有粉絲們引頸期盼，筒筒們更讀懂了這則訊息背後的意義。

邊佑錫所屬公司VARO entertainment於6月8日晚間韓國時間10點31分發出了貼文，文內寫著「2026 New Chapter COMING SOON…」的訊息，下面並以英文寫到一個「秘密圖書館」邀請大家，重溫那些已被冰封的過去，並記錄下新的回憶。多張照片中也帶到許多訊息，其中一頁是邊佑錫官方桌曆的7月照片，似乎也暗示著見面會即將於7月開跑。



邊佑錫站在書架後，最顯眼的是藍色書背寫著「New Chapter」的一本，下兩頁也接連寫出「2026 New Release」「Written by Wooseok for TTE」，從書本到風扇、淺藍色氣泡飲料，到最後一頁的文件夾，都維持著「善宰」房間的藍色調，最令大家開心的是最後一頁公開的城市，包含了首爾、曼谷、橫濱、台北、新加坡、馬尼拉、雅加達與香港，讓各地的筒筒們開始期待。



值得一提的是，公司選在韓國時間10點31分公開，配合了10月31日生日的邊佑錫，而在2024的6月8日，邊佑錫也舉辦了首場粉絲見面會「Summer Letter」，是他來到台北與大家見面的日子，因此VARO刻意選在2年後公開他2026的見面會訊息，也讓許多筒筒們覺得別具意義。



2024年邊佑錫因《背著善宰跑》獲得極高人氣，近期也因為《21世紀大君夫人》再度圈粉，觸角更延伸至Netflix實境綜藝節目《劉在錫的民宿法則》，讓大家見到他生活化的另一面。後續他還將以其他的作品，不同的角色設定與觀眾們見面，並開始準備與全球粉絲們相見歡。



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