Viu原创韩剧《新进社员姜会长》收视飙破8.2%！李浚荣谎称会长私生子成功洗脑上司，大叔上身网民激赞

由李浚荣、李宙明主演的Viu Original原创奇幻韩剧《新进社员姜会长》自上月30日首播以来收视持续飙升，7日播出的第4集全国收视更高达8.2%，较首播高开两倍，延续火热气势！接下来为你整理最新剧情发展及网民好评，香港观众即可到Viu紧贴进度。

Viu Original李浚荣智取3000亿秘密资金

姜龙虎（孙贤周 饰）会长寄宿到黄浚炫（李浚荣 饰）的身体后，为了弄清楚姜莞尔（李宙明 饰）为何如此执著，开始暗中跟踪她，没想到却发现她看似热衷社交饮酒，实则透过每一场应酬默默收集集团内部的机密情报。正所谓螳螂捕蝉、黄雀在后，姜莞尔察觉异状后反跟踪黄浚炫，一路尾随他进入会长的秘密仓库，正好撞见他从保险柜中领取生活费，当场包抄质问。

被逼入绝境的黄浚炫反倒不慌不忙，搬出父亲之名：「我站在姜会长这边。」精准戳中姜莞尔内心深处长年渴望父爱与认同的死穴，并邀她联手对抗集团双胞胎兄妹姜在京（田慧振 饰）与姜在成（晋久 饰）；姜莞尔在情感与理性的双重角力下，终於点头答应入盟。

成功拉拢盟友后，黄浚炫发挥姜会长50年纵横商场的谋略，先煽动朴部长率队强行突袭疑似秘密资金窗口的外包商，再与姜莞尔在本部蹲守，亲眼目赌管理姜在成秘密资金的宋专务，秘密前往泰河集团会长府邸，证实连亲家也在觊觎这笔黑钱！黄浚炫想到若在此时揭开秘密资金与泰河集团的关联，便可瞬间扳倒姜在成。可是姜在成此刻倒下，只会让姊姊姜在京坐收渔利，因此他决定先行拿下这笔资金，留作日后同时击溃两人的终极武器。他亲自现身宋专务面前，以犀利话术步步进逼，要专务在交出资金时务必私下保留最重要的二维码，对方照做后亲眼目睹自己的座车炸成火球，明白有人想置自己於死地，心理防线瞬即崩溃，乖乖将约3,000亿韩元秘密资金拱手交予黄浚炫！



实习生竟是会长私生子？

黄浚炫与姜莞尔联手后，私下启动夺回集团的大计，然而表面上仍是新进员工的两人，无奈出席强制聚餐。当天姜莞尔被同事戏称「姜烧啤」、沦为专门倒酒的苦力时，黄浚炫体内那个护女心切的父亲灵魂再也压抑不住，他冷冷环视全场撂下一句：「连给琪思小姐倒杯酒的人都没有吗？大家是没手还是没脚？」随后向权常务当场提议赌酒，最后权常务直接喝到当场倒地，黄浚炫则轻松完胜。

聚餐结束后，早已烂醉如泥的朴部长被黄浚炫带回自己下榻的高级套房，朴部长隔天醒来大惊失色，误以为黄浚炫砸了公司发的补偿金才住得起酒店，黄浚炫则淡淡然回应：「这间套房是我的。」他随后解释，这是专为姜会长保留的总统套房，从不对外开放；见朴部长一头雾水，黄浚炫再补一刀：「我是会长隐藏在外的小儿子，父亲昏迷前，拜托我阻止双胞胎继承集团。」为了增加说服力，黄浚炫甚至将姜会长生前的限量跑车开到朴部长面前，朴部长当场确信自己抓住了一条千载难逢的人脉金绳，从此死心塌地追随「少主」。

另一边厢，宋专务的失踪引发警方介入，令姜在成直接陷入危机。在这个节骨眼上，姜在成又意图暗中破坏港口项目，藉机为岳父的泰河集团牟利。此时黄浚炫做了一个惊人的决定：他主动找上姜在京，将自己所知道的一切全盘托出。此举犹如一把锋利匕首，精准刺入双胞胎兄妹之间本就摇摇欲坠的同盟关系，让内部裂痕彻底暴露在阳光之下！然而风平浪静之下暗潮汹涌，在第4集结尾中，从头到尾暗中监视每一步棋的姜在京冷冷地盯著黄浚炫，并露出一抹意味深长的微笑：「你以为我不知道你是谁吗？」第五集将迎来黄浚炫身份暴露的重大危机，姜会长的复仇大计是否就此受阻？成为剧迷最关心的悬念！



网友好评洗版：「李浚荣演技超狂！」

第3、4集播出后，韩国及海外社交平台的讨论热度持续狂飙，有网友盛赞：「李浚荣顶著一张20多岁帅脸，却散发出老会长那种自信沉稳的超狂气场」、「把直属部长洗脑到氹氹转」、「李浚荣的大叔魂演技比想像中还要自然，看到他为了女儿怒呛全场那段莫名感动」、「灵魂交换的反差让人爱死了」；也有网友评价：「金顺玉的剧本从来不会让人失望，复仇爽感满满又带有黑色幽默」、「这部剧节奏快得不像话，每集结尾都让人忍不住尖叫」、「现在每周最期待的就是看黄浚炫又在公司搞出甚么惊人之举」。



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