MAMAMOO完整體出新歌受訪掀起回憶殺！申東燁激動喊：無論發生什麼事，都絕對不能解散！

主持人申東燁對實力派女團MAMAMOO展現出無限粉絲心，並大力稱讚她們之間的義氣。近期她們以新歌〈4 Flowers〉回歸，再次以團體形式與粉絲們見面。

8日公開的YouTube網路節目《乾杯哥》（心酸的哥哥）中，公開了MAMAMOO成員頌樂、玟星、輝人及華莎的完整體訪談。

申東燁看到MAMAMOO登場時起立鼓掌表示：「我以前最喜歡MAMAMOO的出場問候。她們這麼忙還能抽出時間來，真是太好了；感覺就像回到了她們出道初期。」展現出粉絲心情。





另一位主持人鄭湖澈也表示：「我也是MAMAMOO的粉絲。能看到她們四個人聚在一起，真的非常感動。」

接著申東燁說：「我無比感激MAMAMOO。還記得你們剛出道時參加《不朽的名曲》嗎？每次你們表演結束後，觀眾都會熱烈鼓掌，MAMAMOO每次出場，現場的歡呼聲都會持續高漲，這真的讓我印象深刻。之後每次MAMAMOO再上節目，觀眾分貝都明顯上升，真的很神奇。明明已經很紅了，還是一直很講義氣地出演節目。」他補充說：「我看了當年所有的節目，每次看都讓我激動不已，甚至起了雞皮疙瘩。」

他強調：「無論發生什麼，你們都是絕對不能解散的組合。」堅定地展現對MAMAMOO的喜愛與敬佩之心。

目前，MAMAMOO「完整體」巡演也火力全開，將於7月4日在台灣高雄巨蛋舉辦「MAMAMOO 2026 WORLD TOUR [4WARD] in KAOHSIUNG」，並於6月7日開賣後，包含超過1萬席的場次全數售罄。6月19日至21日在首爾松坡區奧林匹克公園奧林匹克廳舉辦的首爾演出，也在預售階段就完成3場全數完售。粉絲對完整體巡演的熱度相當火熱。

近期MAMAMOO發行特別單曲《4WARD》，並正式展開睽違約3年8個月的完整體活動。該名稱結合代表四位成員的數字「4」與「FORWARD（前進）」之意，象徵團體再度合體後將展開的新旅程，開啟世界巡迴「4WARD」。

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