大君出巡确认！边佑锡所属公司晚间公布巡演城市清单：藏有筒筒们才知道的细节浪漫～

日前刚播毕的《21世纪大君夫人》虽然因多面向争议令人惋惜，不过两位超级大主角的光环与人气还是无所不在。饰演理安大君的演员边佑锡，也因本剧再度圈粉无数。昨日晚间边佑锡所属公司公开了今年夏天他即将在8个城市进行见面会演出，即使还没有详细资讯，消息一出也让所有粉丝们引颈期盼，筒筒们更读懂了这则讯息背后的意义。

边佑锡所属公司VARO entertainment於6月8日晚间韩国时间10点31分发出了贴文，文内写著「2026 New Chapter COMING SOON…」的讯息，下面并以英文写到一个「秘密图书馆」邀请大家，重温那些已被冰封的过去，并记录下新的回忆。多张照片中也带到许多讯息，其中一页是边佑锡官方桌历的7月照片，似乎也暗示著见面会即将於7月开跑。



边佑锡站在书架后，最显眼的是蓝色书背写著「New Chapter」的一本，下两页也接连写出「2026 New Release」「Written by Wooseok for TTE」，从书本到风扇、浅蓝色气泡饮料，到最后一页的文件夹，都维持著「善宰」房间的蓝色调，最令大家开心的是最后一页公开的城市，包含了首尔、曼谷、横滨、台北、新加坡、马尼拉、雅加达与香港，让各地的筒筒们开始期待。



值得一提的是，公司选在韩国时间10点31分公开，配合了10月31日生日的边佑锡，而在2024的6月8日，边佑锡也举办了首场粉丝见面会「Summer Letter」，是他来到台北与大家见面的日子，因此VARO刻意选在2年后公开他2026的见面会讯息，也让许多筒筒们觉得别具意义。



2024年边佑锡因《背著善宰跑》获得极高人气，近期也因为《21世纪大君夫人》再度圈粉，触角更延伸至Netflix实境综艺节目《刘在锡的民宿法则》，让大家见到他生活化的另一面。后续他还将以其他的作品，不同的角色设定与观众们见面，并开始准备与全球粉丝们相见欢。



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