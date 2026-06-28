李洪耐人生首台咖啡車竟是邊佑錫送的！拍《菜鳥伙房兵》收暖心應援，感動直呼「真的很謝謝」

李洪耐近日公開《菜鳥伙房兵》拍攝幕後故事，透露自己收到人生首台咖啡車應援，而送上驚喜的人正是同公司後輩邊佑錫，這份暖心心意也讓他至今仍十分感動。

他表示，當時完全不知道會有咖啡車送來，連事前提醒都沒有。「拍攝途中突然聽到咖啡車來了，我還想『會是誰送給我的呢？』結果出去一看，竟然寫著邊佑錫的名字。」兩人不僅是同公司藝人，也曾一起出演《大力女子姜南順》建立緣分。雖然平時因行程繁忙不常見面，但邊佑錫仍特別準備應援，讓李洪耐感受到滿滿心意。



他也分享，拍攝期間經歷炎熱夏季與寒冷冬季，邊佑錫準備的咖啡車不只為自己帶來驚喜，也替辛苦工作的劇組注入暖意。工作人員們收到應援後都開心表示「很好喝、吃得很開心」，讓李洪耐再次感受到對方細膩的照顧。他透露，收到後便立刻打電話道謝：「知道你很忙，還願意這樣照顧我，真的很謝謝，我一定會回報你。」同時也大讚這位比自己小一兩歲的後輩：「雖然年紀比我小，但我從他身上學到了很多。」



而李洪耐在《菜鳥伙房兵》中飾演的尹東賢，雖然因味覺與料理能力不足，頻頻製造「黑暗料理」危機，卻也在與姜成宰（朴志訓 飾）的相遇中逐漸成長，展現出溫暖又充滿魅力的一面，讓觀眾留下深刻印象。期待李洪耐未來能挑戰更多不同角色，繼續帶給大家更多驚喜！



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