MAMAMOO完整体出新歌受访掀起回忆杀！申东烨激动喊：无论发生什么事，都绝对不能解散！

主持人申东烨对实力派女团MAMAMOO展现出无限粉丝心，并大力称赞她们之间的义气。近期她们以新歌〈4 Flowers〉回归，再次以团体形式与粉丝们见面。

8日公开的YouTube网路节目《干杯哥》（心酸的哥哥）中，公开了MAMAMOO成员颂乐、玟星、辉人及华莎的完整体访谈。

申东烨看到MAMAMOO登场时起立鼓掌表示：「我以前最喜欢MAMAMOO的出场问候。她们这么忙还能抽出时间来，真是太好了；感觉就像回到了她们出道初期。」展现出粉丝心情。





另一位主持人郑湖澈也表示：「我也是MAMAMOO的粉丝。能看到她们四个人聚在一起，真的非常感动。」

接著申东烨说：「我无比感激MAMAMOO。还记得你们刚出道时参加《不朽的名曲》吗？每次你们表演结束后，观众都会热烈鼓掌，MAMAMOO每次出场，现场的欢呼声都会持续高涨，这真的让我印象深刻。之后每次MAMAMOO再上节目，观众分贝都明显上升，真的很神奇。明明已经很红了，还是一直很讲义气地出演节目。」他补充说：「我看了当年所有的节目，每次看都让我激动不已，甚至起了鸡皮疙瘩。」

他强调：「无论发生什么，你们都是绝对不能解散的组合。」坚定地展现对MAMAMOO的喜爱与敬佩之心。

目前，MAMAMOO「完整体」巡演也火力全开，将於7月4日在台湾高雄巨蛋举办「MAMAMOO 2026 WORLD TOUR [4WARD] in KAOHSIUNG」，并於6月7日开卖后，包含超过1万席的场次全数售罄。6月19日至21日在首尔松坡区奥林匹克公园奥林匹克厅举办的首尔演出，也在预售阶段就完成3场全数完售。粉丝对完整体巡演的热度相当火热。

近期MAMAMOO发行特别单曲《4WARD》，并正式展开睽违约3年8个月的完整体活动。该名称结合代表四位成员的数字「4」与「FORWARD（前进）」之意，象徵团体再度合体后将展开的新旅程，开启世界巡回「4WARD」。

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