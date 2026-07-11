MAMAMOO完整體10月聚首香港演唱會 前站秒殺預告勢掀搶票潮

K-pop人氣女團MAMAMOO在相隔多年之後，正式再以4人完整姿態，展開全新的世界巡迴演唱會，而香港站《FWD Insurance Presents: MAMAMOO 2026 WORLD TOUR <4WARD> in HONG KONG》則在今天正式宣佈，將於10月4日在啟德體藝館盛大舉行。由於早前開售的高雄場和澳門場，門票均迅速售罄，一方面證明樂迷對她們的等待與支持。同時，也將預告香港場的門票，必定是一票難求，這個屬於MAMAMOO與MOOMOO（粉絲名稱）的重逢時刻，絕對不容錯失！

為了慶祝全員再跟粉絲們見面，即使是演唱會，MAMAMOO也特別準備了豐富的粉絲福利來回饋大家的支持。當中首推購買$2,099 VIP門票的觀眾，均可獲得觀看綵排和VIP掛牌的尊貴福利，另外更可以抽選跟Solar、Moon Byul、Whee In和Hwa Sa四人一起拍攝合照的珍貴機會，意義重大。再加上其他如歡送、簽名海報、簽名拍立得，還有全場購票觀眾皆保證得到的官方小卡。相信必定為歌迷帶來難忘的晚上，福利詳情可參考附圖。

MAMAMOO這一次的世界巡迴演唱會，6月由首爾正式開始，途經新加坡、馬尼拉等亞洲城市之餘，8月更會遠赴紐約、洛杉磯等美洲城市，人氣一時無兩。

不想錯過Solar、Moon Byul、Whee In和Hwa Sa的精彩演出，以及在現場欣賞她們為這次演唱會而特別製作的同名單曲<4WARD>，就要謹記《FWD Insurance Presents: MAMAMOO 2026 WORLD TOUR <4WARD> in HONG KONG》門票將於7月28日星期二，中午12時至晚上11時59分，在Trip.com進行優先購票外，亦將於7月30日星期四，中午12時起，在快達票及大麥網盛大發售，票價分為港幣$2,099、$1,699、$1,399和$999。如想知道更多MAMAMOO香港演唱會的消息，可留意主辦單位的社交平台更新，以及新聞公佈。



FWD Insurance Presents: MAMAMOO 2026 WORLD TOUR <4WARD> in HONG KONG

演出日期：2026年10月4日（星期日）

演出時間：18:00

演出地點：啟德體藝館

活動票價：港幣$2,099 / $1,699 / $1,399 / $999

Trip.com 預售：7月28日 中午12時至晚上11時59分（星期二）

公開售票：7月30日 中午12時起（星期四）

票務平台：快達票 / 大麥網 / Trip.com / 携程

粉絲福利： VIP掛牌 / 彩排 / 歡送 / 團體合照4:20 / 簽名拍立得 / 簽名海報 / 小卡

主辦單位：Soul N Joy

協辦單位：KKLIVE / AMPLE HOPE / LOOMI / MARVELOUS

冠名贊助：FWD富衛保險

經紀公司：RBW Inc.

巡迴經紀：Media Creative International / Contents X

備註

主辦方保留隨時更改此條款和條件的權利，恕不另行通知。

粉絲福利詳情請留意稍後公佈

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