李帝勳、賀營新劇翻拍米倉涼子神劇《勝訴狠女王》，主角「女換男」慘遭炎上！網：何必買版權？

SBS全新法庭劇《勝訴有希望》近日官宣由李帝勳、賀營擔任主演，該劇最吸睛的賣點，莫過於是翻拍自日本收視女王米倉涼子紅遍亞洲的代表作《勝訴狠女王》（Legal V~前律師·小鳥遊翔子~）！然而，由於原作靈魂的「大女主」在翻拍版中被換為男主角，意外引起部份網友質疑。

原版日劇《勝訴狠女王》於2018年播出，劇情講述被剝奪資格的前女律師「小鳥遊翔子」（米倉涼子 飾），邀請一群問題律師組成新的律師事務所、處理委託人的各種情況，並向大牌精英律所發起挑戰，是一部極具魅力的大女主爽劇。



韓國翻拍版名為《勝訴有希望》，定位為法庭偵探喜劇，由李帝勳飾演昔日的明星律師、現為「勝算律所」的事務長「權白」，這也是他出道以來首度挑戰法界人士的角色。 權白曾因捲入轟動社會的賄賂醜聞而被吊銷律師執照，人生跌落谷底，如今親自重組一支背景各異的雜牌軍小隊，用超越認知的方式，讓沒有勝算的案件起死回生。 在嚐遍人生的大起大落後，權白變得更加遊刃有餘，為了查明真相，他不惜設下陷阱、甚至大秀演技導演一場好戲; 比起當律師的時期，他將化身為更有能力、也更有趣的怪咖事務長，在法界掀起一場全新波瀾。



在近期話題作《鐵拳教育》中飾演羅華振未婚妻、崔康石女兒「崔佳尹」的演員賀營，將在本劇中飾演菜鳥律師「呂心熙」。 呂心熙雖然沒錢、沒背景，但誠實度絕對高居第一。 她全然不知自己視為人生導師的權白早已因為醜聞跌落神壇，毫無防備地答應挖角，加入這間破爛律所。 起初，呂心熙對崩壞墮落的偶像感到無比幻滅，但隨後卻發現驚人反轉——原來權白看似整天遊手好閒，實則早已看穿了對手的下一步棋！在權白的另類教導下，呂心熙逐漸蛻變，最終成長為能獨當一面的真正律師。



本劇的幕後班底也相當強大，由《聯結》《與惡魔有約》的導演權多順，合作傳說級情境喜劇《順風婦產科》的編劇鄭真英、金義燦，強強聯手引發業界高度關注。

然而，這次「女換男」的魔改操作，直接踩到了南韓網友的雷區，討論區連夜炸鍋。 網友犀利指出，女性主角設定有其獨特的意義，也是原作在日本獲得超高人氣的原因之一，「轉換性別」實在沒有必要：「既然如此何必購買版權？」、「又來搶女性的蛋糕」、「如果把黑人擔任主角的原作翻拍成白人，一定會被罵死吧！」、「韓國真的很寵男人耶」。

不過也有網友認為，李帝勳本身就是收視與演技保證，既然是翻拍，因應在地化改變部份設定也無可厚非，表示還是會等開播後看成品再做評價。

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