《第二個信號》傳11月開播！趙震雄捲爭議宣告引退「戲份一刀不剪」？tvN 高層緊急回應了

無數劇迷苦等 10 年的刑偵神劇續作《第二個信號》（信號2）終於要來了？！今日韓媒報導稱該劇將於 11 月正式定檔播出，主角之一趙震雄的戲份將會完全保留。面對全網敲破碗的開播傳聞，tvN 官方態度顯得相當謹慎，緊急發表回應表示：「目前一切尚未敲定。」

據南韓媒體《MyDaily》今日稍早的獨家報導指出，tvN 全新月火劇《第二個信號》已確定規劃為 8 集的緊湊短篇劇，並預計安排在今年 11 月 30 日至 12 月 22 日 期間播出。報導中最引人關注的，莫過於趙震雄的所有鏡頭將會「原封不動、一刀不剪」，不論是出演份量還是作品本身的完成度，都將保持原汁原味，完全不受外部風波影響。



作為 2016 年播出後被海內外奉為「神劇」的《Signal 信號》正統續作，《第二個信號》成功促成金憓秀、李帝勳、趙震雄三大原班人馬在時隔 10 年後再度合體，從籌備初期就引爆全網超高話題。加上明星編劇金銀姬再度親自操刀執筆，該劇早被視為代表 tvN 開台 20 週年的天花板級年度壓軸神作。特別是該劇在去年 8 月就已順利殺青並完成所有後製，事實上早已萬事俱備，只差定檔的「臨門一腳」，只要檔期一敲定，隨時都能進駐黃金檔與觀眾見面。



然而，原本定在今年上半年播出的計畫，卻因趙震雄深陷少年犯爭議並宣佈引退，導致播映時程被迫全面延期。與作品本身的高規格無關，完全是被外部因素給絆住了腳，無奈進入了漫長的等待。

不過，隨著如今傳出 11 月定檔的可能性極高，再度讓全球觀眾燃起希望。

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