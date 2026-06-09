《超回》小萌娃長大了！Tablo 16歲天才女兒 Haru 為人氣男團 RIIZE 新歌填詞，驚喜單挑大樑 「盲審打敗一票音樂人」

還記得當年《超人回來了》裡面，那個被 GD 歐巴寵上天、軟萌又有個性的小女孩 Haru 嗎？ 一轉眼，她已經頂著「最強星二代」的光環震撼K-POP歌謠界了！南韓 SM 娛樂旗下的大勢男團 RIIZE 預計於本月 16 日帶著第二張迷你專輯《II》強勢回歸，沒想到官方日前公開製作名單，眼尖的網友驚見主打歌〈Do Your Dance〉的作詞人欄位，居然赫然寫著「Haru Lee」—— 沒錯，她就是傳奇嘻哈天團 Epik High 隊長 Tablo 的 16 歲寶貝女兒 Haru（李Haru）！

實力打破「靠爸」標籤！過關斬將闖過 SM 嚴格盲審

更厲害的是，Haru本次單獨挑大樑填詞，純粹是靠實力脫穎而出！由於外界不免好奇這是否有爸爸「走後門」的嫌疑，有粉絲通過溝通平台向 Tablo 本人求證：「單獨作詞家真的太厲害了！聽說 SM 娛樂都是採用『盲審』制度。」對此 Tablo 爽快證實：「是的，她就是這樣被選中的。」



其實，Haru 完美的音樂與語言天賦早就有跡可循。 她從小就自由切換流利的韓文與英文，去年就曾跟爸爸 Tablo 聯手為女團 KiiiKiii 的歌曲〈To Me From Me〉共同填詞。 這一次她獨自挑大樑，完全繼承了老爸被譽為「嘻哈界吟遊詩人」的創作神基因！畢竟 Tablo 可是畢業於美國頂級學府史丹佛大學、擁有英國文學學士及創意寫作碩士學位的才子，如今看來，Haru 完美遺傳了爸爸的才華DNA！



除了音樂作詞之外，Haru在電影翻譯方面也曾展現出與眾不同的天賦。 上個月Tablo做客網綜時透露，Haru的愛好之一是看電影，父女倆一同參與了加拿大喜劇電影《涅槃樂隊秀Nirvanna the Band》的翻譯工作：「當我苦惱著『這句該怎麼翻才對』的時候，她就主動說要幫忙。 於是我們各自在房間裡，以每人 30 分鐘的分量分工合作。」這無疑讓她又多具備了一項身兼翻譯家的專業面貌。



老爸爆笑淚訴：每天幫她買 BTS、SVT 專輯買到快破產！

有趣的是，Haru 本身也是個不折不扣的 K-POP 迷妹。 Tablo 先前在金在中主持的 YouTube 節目《在朋友》中就曾爆料女兒超級喜歡防彈少年團（BTS）、Stray Kids 和 SEVENTEEN，因為天天陪女兒追星，令他也對當下偶像的歌瞭若指掌。



最讓他頭痛的是無底洞般的追星基金：「專輯的版本真的太多了，而且 Haru 喜歡的團體又多，所以要一直買新專輯，我簡直快要破產了！沒想到」當時瘋狂買專輯的迷妹，如今竟成了大勢男團主打歌的作詞家，追星追到變成製作人，堪稱追星族的最高境界！



2010 年出生的 Haru，母親是演技派女星姜惠貞，小時候曾與父親一同出演 KBS2 的人氣親子綜藝節目《超人回來了》，憑藉著酷帥可愛的模樣深受大眾喜愛。 如今她不僅在學業上積極準備SAT（美國大學入學考試）及 AP（大學先修課程），更在音樂領域一鳴驚人。 看著昔日的小奶娃完美蛻變為亭亭玉立的才女，讓一眾姨母粉感到無比欣慰。





此外，大勢男團 RIIZE 將於 16 日發行第二張迷你專輯《II》，並以主打歌〈Do Your Dance〉正式回歸歌壇。



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