金鍾國做客《劉QUIZ》狂推結婚！聊二代計畫「若生兒子先跟他道歉」笑瘋網

作為金鍾國的兒子出生，絕對是人生一開局就挑戰「地獄難度」啊XD

tvN 熱門綜藝節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》於 24 日在官方 SNS 釋出最新預告影片，並打上醒目標題：「『結婚真好』新郎金鍾國！在錫對鍾國的小孩要說的一句話是？！」引發網友熱議。

影片中，劉在錫提到金鐘國在結婚後變成「婚姻推廣大使」，開始向身邊親友極力推薦結婚的好處。對此，金鐘國滿臉幸福地表示：「結婚真的太好了。感覺像是為過去一直未能解開的人生課題劃下了句點。生活中無論去到哪裡都只要專心想著一個人，因此有了安定感。」

接著談到未來的小孩計畫時，劉在錫提起金鐘國過去曾透露希望生女兒，金鐘國則笑著坦言想法有了轉變：「養女兒好像會需要比較謹慎小心，生兒子可能會更好一點。」



對此，與金鐘國交情深厚的劉在錫一臉憂慮地搖頭：「要作為鐘國的兒子出生，感覺可不是件容易的事啊…」金鐘國也忍不住笑著承認：「雖然孩子還沒出生，但我現在就已經覺得很抱歉了。」



劉在錫隨後打趣強調：「鍾國的標準可是很嚴格的！雖然不知道會是兒子還是女兒，但可得做好心理準備才行。」金鐘國更順勢搞笑補充：「家庭教育很重要。我的兒子死定了，我先向他道歉。這都是為了你好，所以可別怨我啊！」影片公開後，網友紛紛留言笑道：「拜託一定要生女兒啊」、「節約運動再加上各種刁難，還不如去入伍當兵比較輕鬆」XD



另一方面，金鐘國於去年 9 月與圈外女友低調完婚。當時的婚禮僅邀請了雙方家人、親戚以及極少數近親好友出席，以非公開形式舉行。婚禮前包含時間與地點等細節均嚴格保密，並由國民 MC 劉在錫親自擔綱主持。

近期金鐘國頻頻展現對家庭與孩子的期待，其至親好友車太鉉先前登上綜藝節目時也曾爆料：「聽說金鐘國最近已經在為二代計畫做準備了。」讓不少粉絲相當期待好消息的到來！



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