《新進職員姜會長》收視狂飆4集就破8%！會長魂附實習生，李濬榮「一人兩魂」演技成最大功臣

人氣演員 李濬榮 成功帶動 JTBC 週末劇《新進社員姜會長》收視率上升，成為推動成長的重要關鍵。

根據收視率調查機構尼爾森韓國8日公布的數據，7日晚間播出的該劇第4集收視率達到8.2%。自首播3.7%起，每一集都持續刷新自身最高紀錄。



這股上升趨勢中，男主角李濬榮的演技發揮了關鍵作用。他在劇中飾演「20多歲實習生黃浚炫」，但同時體內卻寄宿著72歲會長姜龍虎（孫賢周 飾）的靈魂，必須同時呈現兩種世代的角色特質。



他透過語氣、眼神與情緒變化，自然切換年輕角色與老練會長的差異，大幅提升角色說服力。特別是在組織內衝突或展現工作能力的場面中，他同時展現果斷與從容，讓角色更加立體。



在家庭情感線方面也相當亮眼。與妻子、女兒互動時，雖然外表是實習生，但內在卻是家庭支柱的情感，使整體氛圍出現轉折，並成功在喜劇與正劇之間切換。



整體來看，李濬榮在多層次情緒與風格轉換上的表現，強化了本劇「喜劇＋劇情」的結構，使作品保持高度沉浸感。

Viu Original《新進社員姜會長》憑藉獨特設定與演員默契，持續維持上升氣勢，後續劇情發展與收視變化也備受關注。逢星期六、日晚11點10分於Viu上線。



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