孫藝真頒獎典禮穿搭掀兩極評價！女神洋裝仙氣滿滿，卻被「這髮型」害慘？

韓國女星孫藝真8日出席在首爾江南區建設會館CG藝術廳舉行的「第46屆黃金攝影獎頒獎典禮」，一現身就成為全場焦點。不過這次她精心準備的造型，卻意外引發網友正反兩面激戰！

當天孫藝真選穿一件淡粉色長洋裝，展現出她一貫優雅又端莊的氣質，整個人散發著清純仙氣。搭配自然系的妝容和簡單的飾品，讓整體看起來非常得體、有氣質。不過最引起討論的，是她難得換上一頭層次分明的短髮，而且還刻意燙了外捲，想要營造出活潑俏皮的感覺。



雖然孫藝真本意是想突破一下，給大家不同印象，但不少網友卻不買單，紛紛留言表示：「不知道是不是為了拍戲的關係，但這髮型真的太不適合她了」、「頒獎典禮這麼重要的場合，應該要選更配這件洋裝的髮型吧」、「洋裝跟鞋子、頭髮搭起來就是說不出的怪」、「穿洋裝像女神，結果髮型一秒變復古風」，批評聲浪不小。不過也有人護航，覺得女神不管怎樣都美，短髮造型其實很新鮮、很有個性。只能說孫藝真的時尚嘗試，這次並沒有成功收服所有粉絲的心。



儘管穿搭話題吵翻天，孫藝真當天還是風光拿下最佳女主角獎。她上台時感性表示：「這是攝影導演們頒給我的獎，所以感覺更加珍貴。其實電影《無可奈何》從朴贊郁導演開始，到最厲害的攝影導演和工作人員們，可以說是夢幻團隊。如果沒有他們跟優秀的演員們，我可能拿不到這個獎。為了成為能對最好的拍攝現場有所貢獻的演員，我會更加努力的。」一番話展現出影后的謙虛與企圖心。

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