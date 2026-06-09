孙艺真颁奖典礼穿搭掀两极评价！女神洋装仙气满满，却被「这发型」害惨？

韩国女星孙艺真8日出席在首尔江南区建设会馆CG艺术厅举行的「第46届黄金摄影奖颁奖典礼」，一现身就成为全场焦点。不过这次她精心准备的造型，却意外引发网友正反两面激战！

当天孙艺真选穿一件淡粉色长洋装，展现出她一贯优雅又端庄的气质，整个人散发著清纯仙气。搭配自然系的妆容和简单的饰品，让整体看起来非常得体、有气质。不过最引起讨论的，是她难得换上一头层次分明的短发，而且还刻意烫了外卷，想要营造出活泼俏皮的感觉。



虽然孙艺真本意是想突破一下，给大家不同印象，但不少网友却不买单，纷纷留言表示：「不知道是不是为了拍戏的关系，但这发型真的太不适合她了」、「颁奖典礼这么重要的场合，应该要选更配这件洋装的发型吧」、「洋装跟鞋子、头发搭起来就是说不出的怪」、「穿洋装像女神，结果发型一秒变复古风」，批评声浪不小。不过也有人护航，觉得女神不管怎样都美，短发造型其实很新鲜、很有个性。只能说孙艺真的时尚尝试，这次并没有成功收服所有粉丝的心。



尽管穿搭话题吵翻天，孙艺真当天还是风光拿下最佳女主角奖。她上台时感性表示：「这是摄影导演们颁给我的奖，所以感觉更加珍贵。其实电影《无可奈何》从朴赞郁导演开始，到最厉害的摄影导演和工作人员们，可以说是梦幻团队。如果没有他们跟优秀的演员们，我可能拿不到这个奖。为了成为能对最好的拍摄现场有所贡献的演员，我会更加努力的。」一番话展现出影后的谦虚与企图心。

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