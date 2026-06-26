玄彬、孫藝真沖繩度假被捕獲！路人驚呆：小孩美到像AI合成！鄰居網友加碼爆料：小朋友超級像媽媽

韓國演藝圈最強夫妻檔孫藝真、玄彬，近日帶著寶貝兒子在日本沖繩享受家庭時光，卻被幸運粉絲巧遇。

目擊網友將這段「電影般」的經歷分享到網路，立刻引爆熱烈討論，大家除了羨慕他們的好運氣，更對「小小彬」的驚人顏值感到不可思議。

這名網友在社群上還原當時情景，表示自己正在度假村的停車場附近錄影，突然注意到一旁的家庭，「小孩可愛到像AI合成的，我當下還跟老婆說『那個寶寶超漂亮』，因為只顧著看小孩，完全沒注意到爸媽是誰。」直到事後回想，他才驚覺那正是孫藝真與玄彬一家人。該網友本身就是孫藝真的粉絲，平時會關注她的社群動態。「其實第一天看到她上傳的照片，我就覺得背景很像沖繩中部，當時還跟老婆開玩笑說，如果他們真的在這裡，應該會住我們這間飯店，沒想到隨口說說竟然成真了！」他回憶道，親眼看到兩人背影時，他毫不猶豫喊了聲「藝真姊！」，結果夫妻倆幾乎是同步回頭，那個瞬間至今仍讓他難忘。「我本來就很愛她演的角色，親眼看到本人，真的幸福到像在作夢。」



隨著這段奇遇在網路上發酵，不少粉絲也湧入留言，直呼「這運氣太強了吧」、「光聽描述就覺得畫面好浪漫」。還有一位自稱是孫藝真鄰居的網友加碼透露，孫藝真本人非常親切，完全沒有大明星架子，「有次她看到我家小孩，還主動稱讚可愛，反倒玄彬因為要顧及小孩安全，會比較低調謹慎一些。」該網友也忍不住讚嘆：「但說真的，他們家小孩真的超像孫藝真，漂亮到不行！」



而原PO也附言：「完全同意！我第一眼也是被小孩吸走，心裡一直想『怎麼有辦法長這麼完美』，就像AI刻出來的一樣精緻。」這對神仙眷侶的寶貝兒子，意外成為這次討論中的另一大亮點。



孫藝真與玄彬於2022年結婚，並在同年11月迎來寶貝兒子。婚後兩人家庭生活美滿，但工作也沒停歇，孫藝真接下來有Netflix影集《Variety》與《醜聞》等新作準備與觀眾見面。這次一家三口在沖繩的悠閒身影被捕捉，也讓外界再次感受到這對巨星夫婦私下平凡又幸福的一面。

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