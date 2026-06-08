SEVENTEEN小分隊 DxS 澳門兩場演唱會圓滿落幕

SEVENTEEN小分隊 DxS（DK x SEUNGKWAN） 日前（6月6及7日）一連兩晚，於澳門威尼斯人綜藝館舉行首次巡迴演出澳門站 《DxS [SERENADE] ON STAGE – MACAO》演唱會。在長達三小時十五分的演唱會中，DxS不僅大展驚人唱功，更邀請了14人弦樂團現場伴奏，又拍攝驚喜間場影片，並多次與台下歌迷分享。兩人亦不時與 CARAT（官方歌迷暱稱）合唱；間場播放的影片中，SEUNGKWAN 更反串扮演女生，與DK合演情侶，笑翻全場。面對CARAT的無窮熱情，兩人在Encore環節中不斷加歌，每場 《VERY NICE》 唱最少兩次，寵粉程度無極限。

演唱會以DxS今年1月發行的首張迷你專輯 《Serenade》 中「平凡的愛情」為主題，透過兩位成員細膩的情感與和聲，展現出能引起共鳴的音樂故事。演唱會由大屏幕上兩隻2D蝴蝶幻化成3D蝴蝶、在舞台上空飛翔揭開序幕；身穿全白西裝的DxS於台中升降台緩緩升起，全場尖叫聲震耳欲聾。蝴蝶意象正正呼應SEVENTEEN大型巡迴演唱會中，每當演唱感性抒情歌（如 《Circles》、《漂流 (Drift Away)〉》等）時，舞台特效經常灑下特製蝴蝶造型紙花的經典安排。

接連唱完 《Blue》、《Silence》、《Habit》 後，DxS走到T台盡頭正式與大家打招呼，又問到CARAT有沒有配合大會主顯，穿上指定顏色（頭場藍色，尾場灰色）說道：「大家好，大家都配合主題穿上了dress code，希望大家今個晚上看得開心。」並以普通話讚CARAT可愛和漂亮，又笑指CARAT太熱情，未等翻譯已直接回應，並與全場過萬名CARAT練習「小夜曲中文版口號」熱身。台下整齊大喊：「唱啊！」台上DxS 則回嗆：「以為我不敢嗎？！」氣氛瞬間熾熱沸騰。

個人Solo部分，SEUNGKWAN唱出 《Dandelion》 及 《Dream Serenade》 後感性分享：「謝謝大家，這是我的個人舞台。大家聽現場版本喜歡嗎？非常感謝大家。這兩首歌對我來說都非常有意義，每次唱的時候都特別緊張。我剛剛唱的時候，聽到也看到大家一起唱，大家都很集中，就更緊張。但也因為更緊張，所以就可以唱得更好，謝謝你們。」SEUNGKWAN又問到大家澳門有什麼好吃，但因台下反應太熱情，最終一句也沒聽清楚，最後逗趣叫大家上傳到weverse（限時動態）。隨後他送上個人舞台最後一首歌 《Time Lapse》，並說明這是非常尊敬的前輩太妍的歌曲，希望這首歌能成為CARAT的安慰。

轉到DK的Solo部分，台下CARAT不時跟著合唱，令DK非常驚喜，說：「作為我個人舞台，第一首歌帶來了 《A journey》，大家覺得怎麼樣？（全場大合唱副歌）大家真的唱得好。你們是因為聽過很多次我的翻唱，所以會唱嗎？我覺得今晚的演唱會因為有大家，氛圍非常好，也特別熱情。我的家人也有來到現場，相信家人看到大家看得這麼開心，他們也會很開心。然後還有一個好消息，想跟大家炫耀一下，我家的姊姊，她不是結婚了嗎？她懷孕了，有一個女兒，所以我有一個姪女了。聽到姊姊懷孕的消息，我心情很好，就想跟她說希望她可以健康地誕下小寶寶。」之後DK唱出了 《GO!》。

在演唱會間場部分，DxS精心拍攝了多條影片送給CARAT。當中二人以《Blue》MV為模仿，SEUNGKWAN反串扮演女生，DK為男友，二人因為「獨食」吵架，當中一幕，SEUNGKWAN一句「你試下扔」，DK「以為的不敢」隨即扔掉毛巾一幕，全場爆笑。片中還有MINGYU現身，驚喜連連。

隨後在兩人的「Music talk show」環節，SEUNGKWAN直言知道有粉絲在想「為什麼是女裝？」說：「我就是要故意模仿一下我們的MV裡面的女主角。我剛剛有聽到大家看影片的時候反應非常好，有可能是因為大家看到我的樣子。」DK笑著說：「我每次看都好開心，SEUNGKWAN的演技太好，太好看了。」二人又透露拍攝時是沒劇本，但他們都沒笑、沒NG，好順利。還特別感謝MINGYU的演出。所以看起來你對今天自己的樣子非常有信心，哈哈！我覺得剛剛的影片，是我們演唱會一個小小的笑點，希望大家看得開心。」



DxS又在「Music Talk Show」環節表示，這環節是將DxS自出道以來，二人翻唱過的歌曲挑一些現場再唱，而當大屏幕亦列出兩人翻唱過的經典金曲，足足佈滿整個大屏幕。二人每一晚又還讀出一封粉絲寫給他們的信，內容提到二人翻唱的歌曲，好像SEUNGKWAN的 《Still You》 和DK的《21世紀的某一天》，歌曲會在他們感到不安時時，好像被陪伴在身邊，也創造了美好與珍貴的瞬間的感覺。DxS還準備了一小段胡夏的 《那些年》 送給澳門朋友，唱畢全場大喊「再來一次」。兩人承諾會準備一首完整全中文歌，約定下次到澳門時送給大家。



隨後兩人送上串燒歌：《Same Dream, Same Mind, Same Night》、《Dust》、《Imperfect love》 及 《Cheers to youth》，還有尚未公開發布的 《Drained》及剛推出的《Feel me》，以及 《SAY YES》。值得一提的是，《SAY YES》是兩人第一首雙人曲，已發行十年，十周年後在這舞台上重唱，別具意義。



最後DxS深情表示為了這次演唱會做了很多準備。SEUNGKWAN說：「這個演唱會對我們是很珍貴機會，當然SEVENTEEN演唱會也非常珍貴，但我們二人出來開演唱會機會不多，我們想盡量去不同地方唱歌，所以來到澳門。今年下半年，我們要離開大家一段時間，希望今晚的演唱會，會成為大家等候我們的力量，回來我們會更帥氣。」



DK則覺得這兩天在澳門非常幸福，說：「大家都是帶著滿滿的能量，有愛的眼神為我們加油，所以非常幸福。我們想做好這個演唱會，成為陪伴大家、支持大家的力量。我們只是暫時分開，大家不要傷心，我們還會再見面，聚在一起唱歌、跳舞。」最後兩人與全場大合照留念。



Encore環節全場更是高溫熾熱，CARAT的熱情滿溢，令DxS不但走到台下，零距離走到歌迷面前唱歌，尾場encore部分長達30分鐘，DxS在台上又唱又跳。無論是 《Fighting》 還是 《VERY NICE》都總共唱了兩次。最後兩人再次感謝入場的每一位：「今天的能量真的太好了，有些歌本來不在Encore中的，大家都識唱，太好玩了。因為有大家，今晚我們都很幸福。今晚要完結了（歌迷大叫唱多首）再唱？那你們要跟我們一起玩！」最後全場再大合唱 《VERY NICE》，CARAT在依依不捨中圓滿完場。

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