SEVENTEEN小分队 DxS 澳门两场演唱会圆满落幕

SEVENTEEN小分队 DxS（DK x SEUNGKWAN） 日前（6月6及7日）一连两晚，於澳门威尼斯人综艺馆举行首次巡回演出澳门站 《DxS [SERENADE] ON STAGE – MACAO》演唱会。在长达三小时十五分的演唱会中，DxS不仅大展惊人唱功，更邀请了14人弦乐团现场伴奏，又拍摄惊喜间场影片，并多次与台下歌迷分享。两人亦不时与 CARAT（官方歌迷昵称）合唱；间场播放的影片中，SEUNGKWAN 更反串扮演女生，与DK合演情侣，笑翻全场。面对CARAT的无穷热情，两人在Encore环节中不断加歌，每场 《VERY NICE》 唱最少两次，宠粉程度无极限。

演唱会以DxS今年1月发行的首张迷你专辑 《Serenade》 中「平凡的爱情」为主题，透过两位成员细腻的情感与和声，展现出能引起共鸣的音乐故事。演唱会由大屏幕上两只2D蝴蝶幻化成3D蝴蝶、在舞台上空飞翔揭开序幕；身穿全白西装的DxS於台中升降台缓缓升起，全场尖叫声震耳欲聋。蝴蝶意象正正呼应SEVENTEEN大型巡回演唱会中，每当演唱感性抒情歌（如 《Circles》、《漂流 (Drift Away)〉》等）时，舞台特效经常洒下特制蝴蝶造型纸花的经典安排。

接连唱完 《Blue》、《Silence》、《Habit》 后，DxS走到T台尽头正式与大家打招呼，又问到CARAT有没有配合大会主显，穿上指定颜色（头场蓝色，尾场灰色）说道：「大家好，大家都配合主题穿上了dress code，希望大家今个晚上看得开心。」并以普通话赞CARAT可爱和漂亮，又笑指CARAT太热情，未等翻译已直接回应，并与全场过万名CARAT练习「小夜曲中文版口号」热身。台下整齐大喊：「唱啊！」台上DxS 则回呛：「以为我不敢吗？！」气氛瞬间炽热沸腾。

个人Solo部分，SEUNGKWAN唱出 《Dandelion》 及 《Dream Serenade》 后感性分享：「谢谢大家，这是我的个人舞台。大家听现场版本喜欢吗？非常感谢大家。这两首歌对我来说都非常有意义，每次唱的时候都特别紧张。我刚刚唱的时候，听到也看到大家一起唱，大家都很集中，就更紧张。但也因为更紧张，所以就可以唱得更好，谢谢你们。」SEUNGKWAN又问到大家澳门有什么好吃，但因台下反应太热情，最终一句也没听清楚，最后逗趣叫大家上传到weverse（限时动态）。随后他送上个人舞台最后一首歌 《Time Lapse》，并说明这是非常尊敬的前辈太妍的歌曲，希望这首歌能成为CARAT的安慰。

转到DK的Solo部分，台下CARAT不时跟著合唱，令DK非常惊喜，说：「作为我个人舞台，第一首歌带来了 《A journey》，大家觉得怎么样？（全场大合唱副歌）大家真的唱得好。你们是因为听过很多次我的翻唱，所以会唱吗？我觉得今晚的演唱会因为有大家，氛围非常好，也特别热情。我的家人也有来到现场，相信家人看到大家看得这么开心，他们也会很开心。然后还有一个好消息，想跟大家炫耀一下，我家的姊姊，她不是结婚了吗？她怀孕了，有一个女儿，所以我有一个侄女了。听到姊姊怀孕的消息，我心情很好，就想跟她说希望她可以健康地诞下小宝宝。」之后DK唱出了 《GO!》。

在演唱会间场部分，DxS精心拍摄了多条影片送给CARAT。当中二人以《Blue》MV为模仿，SEUNGKWAN反串扮演女生，DK为男友，二人因为「独食」吵架，当中一幕，SEUNGKWAN一句「你试下扔」，DK「以为的不敢」随即扔掉毛巾一幕，全场爆笑。片中还有MINGYU现身，惊喜连连。

随后在两人的「Music talk show」环节，SEUNGKWAN直言知道有粉丝在想「为什么是女装？」说：「我就是要故意模仿一下我们的MV里面的女主角。我刚刚有听到大家看影片的时候反应非常好，有可能是因为大家看到我的样子。」DK笑著说：「我每次看都好开心，SEUNGKWAN的演技太好，太好看了。」二人又透露拍摄时是没剧本，但他们都没笑、没NG，好顺利。还特别感谢MINGYU的演出。所以看起来你对今天自己的样子非常有信心，哈哈！我觉得刚刚的影片，是我们演唱会一个小小的笑点，希望大家看得开心。」



DxS又在「Music Talk Show」环节表示，这环节是将DxS自出道以来，二人翻唱过的歌曲挑一些现场再唱，而当大屏幕亦列出两人翻唱过的经典金曲，足足布满整个大屏幕。二人每一晚又还读出一封粉丝写给他们的信，内容提到二人翻唱的歌曲，好像SEUNGKWAN的 《Still You》 和DK的《21世纪的某一天》，歌曲会在他们感到不安时时，好像被陪伴在身边，也创造了美好与珍贵的瞬间的感觉。DxS还准备了一小段胡夏的 《那些年》 送给澳门朋友，唱毕全场大喊「再来一次」。两人承诺会准备一首完整全中文歌，约定下次到澳门时送给大家。



随后两人送上串烧歌：《Same Dream, Same Mind, Same Night》、《Dust》、《Imperfect love》 及 《Cheers to youth》，还有尚未公开发布的 《Drained》及刚推出的《Feel me》，以及 《SAY YES》。值得一提的是，《SAY YES》是两人第一首双人曲，已发行十年，十周年后在这舞台上重唱，别具意义。



最后DxS深情表示为了这次演唱会做了很多准备。SEUNGKWAN说：「这个演唱会对我们是很珍贵机会，当然SEVENTEEN演唱会也非常珍贵，但我们二人出来开演唱会机会不多，我们想尽量去不同地方唱歌，所以来到澳门。今年下半年，我们要离开大家一段时间，希望今晚的演唱会，会成为大家等候我们的力量，回来我们会更帅气。」



DK则觉得这两天在澳门非常幸福，说：「大家都是带著满满的能量，有爱的眼神为我们加油，所以非常幸福。我们想做好这个演唱会，成为陪伴大家、支持大家的力量。我们只是暂时分开，大家不要伤心，我们还会再见面，聚在一起唱歌、跳舞。」最后两人与全场大合照留念。



Encore环节全场更是高温炽热，CARAT的热情满溢，令DxS不但走到台下，零距离走到歌迷面前唱歌，尾场encore部分长达30分钟，DxS在台上又唱又跳。无论是 《Fighting》 还是 《VERY NICE》都总共唱了两次。最后两人再次感谢入场的每一位：「今天的能量真的太好了，有些歌本来不在Encore中的，大家都识唱，太好玩了。因为有大家，今晚我们都很幸福。今晚要完结了（歌迷大叫唱多首）再唱？那你们要跟我们一起玩！」最后全场再大合唱 《VERY NICE》，CARAT在依依不舍中圆满完场。

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