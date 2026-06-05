人氣樂團Jannabi崔正勳校慶舞台淚崩引分手傳聞！經紀公司急澄清回應：與韓志旼穩定交往中

近日，人氣樂團 Jannabi 主唱崔正勳在大學校慶舞台上落淚引發關注，一度掀起與韓志旼的分手猜測，不過最終已被證實只是誤會一場。

網路社群與各大論壇近日流傳一段建國大學校慶舞台影片，畫面中崔正勳在演唱途中情緒激動、眼眶泛紅，甚至一度落淚，相關片段迅速在網路擴散，引發熱議。



影片中，他手握麥克風努力完成演出時，台下觀眾不斷高喊「不要哭」、「真的很喜歡你」等應援聲為他加油，而崔正勳也以「噓」的手勢回應，顯得既害羞又感動。據了解，當天他因突發身體狀況影響演出，嗓音狀態不如預期，但現場大學生觀眾自發性加入合唱，用大合唱完成整場舞台，讓氣氛達到高潮。

在觀眾熱情應援下，崔正勳情緒潰堤落淚。事後他也表示：「這是我從事樂團活動12年以來，第一次遇到唱不出聲音的情況，當下真的很慌張，但大家一起幫忙合唱，讓我很感動，也讓我之後能更穩定地站上舞台。」並向觀眾表達感謝。

不過影片在網路上流傳後，部分網友將他的情緒反應與戀情連結，進而出現與韓志旼「分手」的猜測。對此，韓志旼所屬經紀公司今（5日）也出面澄清表示：「兩人目前沒有任何問題，正在穩定交往中」，直接否認傳聞。甚至還有目擊者指出，兩人上月在首爾某地約會時互動親密自然，氣氛相當甜蜜，被認出時也大方打招呼、親切合影，感情依舊穩定。



另一方面，崔正勳與韓志旼自2024年公開戀情後持續穩定交往，兩人因《The Seasons－崔政勳的夜晚公園》結緣，進而發展為戀人關係。



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