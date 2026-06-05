張根碩自曝「幫前女友付大學學費」！戀愛觀曝光令全場驚呆

被譽為「亞洲王子」的演員張根碩將展現他坦率的戀愛觀與結婚意願，他表示：「只要交往一次就會談很久」

5日播出的KBS2綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》中，出道34年的演員張根碩將以單獨嘉賓身分登場。

在先前錄製中，張根碩毫不保留地公開自己的戀愛風格。他表示：「只要交往一次就會談很久」，展現出全心投入戀愛的「戀愛至上主義」面貌。尤其他坦言，曾為了交往中的女友未來著想，送上「學費」作為禮物，讓現場大為震驚。



張根碩表示：「希望我的禮物能對女友的人生留下好的意義，因此才資助學費。」他也透露分手後得知對方順利畢業的消息，進一步引發主持群的好奇。

除了戀愛故事之外，他也公開了與演藝圈好友金希澈、金在中、李洪基組成的所謂「Prince F4」（王子 F4）聚會幕後故事。

他提到，四人最近經常談論婚姻話題。當被問到「四人之中誰最可能先結婚」時，他毫不猶豫回答：「當然是我。」並笑說：「我正在尋找比我更愛我的人，我是最正常的。」以幽默吐槽好友，讓現場笑成一片。

另一方面，原本每週四晚間播出的《屋塔房的問題兒童們》，自本集起改為每週五晚間9點40分播出。

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