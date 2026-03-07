李炳憲被自家演員出賣！韓志旼揭BH娛樂酒桌文化：女神們的酒局也有階級！韓佳人其實是隱藏版酒豪？

韓國經紀公司BH娛樂旗下聚集了李炳憲、韓孝周、韓志旼、朴寶英等一線演員，私下的互動與酒桌文化備受粉絲關注。 日前，韓志旼與韓孝周、 朴寶英三大女神合體登上由劉在錫主持的YouTube頻道節目《藉口Go》，三人竟聯手出賣公司同事，大聊私底下超有畫面的真實面貌，笑翻全場！

當聊到公司的聚餐文化時，韓志旼語出驚人地表示：「我們BH娛樂的男演員們其實很沒有存在感，因為大家都超早回家的！」她更直接點名兩位元老級前輩，加碼爆料「高洙前輩完全不能喝，李炳憲前輩其實酒量也很差！」毫不留情面的發言讓現場陷入一片混亂。



不過話鋒一轉，韓志旼也揭露了公司裡女演員們「超有秩序」的酒桌生態。 她笑說：「我們女生也不會硬逼誰喝，我們有個『秋瓷炫會長』，然後『李智雅里長』，還有金高銀就死守在她們旁邊。 」她謙虛地表示自己在這個體系裡只是個小角色：「我連想當個『小霸王』的念頭都不敢有！」最後還不忘再補一槍：「其實韓佳人也是超級能喝的！」一句話立刻勾勒出BH娛樂女演員們私下的豪爽性格，讓粉絲們笑稱「原來女神們的酒局這麼有階級感！」

除了揭曉酒桌權力結構，朴寶英也分享了最近在新年聚會上發生的趣事。 她小心翼翼地說：「我講這個不知道瓷炫姊姊會不會生氣喔...」接著娓娓道來：「新年聚會時，瓷炫姊姊帶了一瓶超棒的紅酒來。 第一杯要乾杯的時候，姊說：『想要多少福氣，就倒多少酒。』結果她看到我倒的量，竟然直接問：『呀，妳就只想得到這樣嗎？ 』



朴寶英當場重現當時的情景，慌張地回應：「沒有啦姊！我超想得到很多福氣的！」隨即做出趕快加滿酒的動作，可愛又真實的反應讓一旁的梁世燦忍不住讚嘆：「這姊姊個性真的很阿莎力耶！」

透過這次的節目，不僅讓外界看到BH娛樂演員們私底下緊密又溫暖的情誼，也展現了他們在鏡頭外最真實、幽默的一面，引發網友熱烈討論。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞