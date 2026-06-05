醋王正式上線！《我的王室死對頭》本週劇情：許楠儁見「合房」劇本氣炸摔東西，直奔林知衍劇組引爆火藥味對峙

由林知衍（林智妍）、許楠儁主演的《我的王室死對頭》，憑藉收視率、話題性與全球 OTT 排行全面開紅盤，持續掀起熱潮。隨著劇情正式過半，後續走向也讓劇迷們更加期待。

第9集的先公開影片中，孫室長拿著《女人的王國2》的劇本給車世界審核，還提到行銷組原本想討論置入性行銷，但因為最近電視劇廣告效果不佳，所以打算直接略過。沒想到車世界竟超認真地翻閱劇本，看到「合房」橋段後直接開始腦補申瑞霜的拍攝畫面，氣到摔東西又大喊，還要孫室長立刻聯絡廣告負責人！醋意都寫在臉上了，車世界該不會真的想改劇本吧？ XD



公開的最新劇照中，申瑞霜（林知衍 飾）正在拍攝劇中劇《女人的王國2》，沒想到車世界（許楠儁 飾）竟親自現身拍攝現場，引發眾人關注。更吸睛的是，他還與《女人的王國2》男主角（安昌煥 飾）展開火藥味十足的神經戰，讓現場氣氛瞬間緊繃。



尤其車世界望向對方的眼神幾乎充滿敵意，彷彿早已失去平時的冷靜與從容。向來理性又公私分明的「惡質財閥」車世界，這回似乎徹底被嫉妒心擊中，光是劇照公開就已讓不少劇迷開始期待他的「吃醋模式」正式上線。



此外，劇照中也曝光了車世界與申瑞霜私下見面的畫面。車世界突然握住申瑞霜的手，她則露出驚訝神情，兩人之間的曖昧氛圍瞬間升溫。究竟車世界的吃醋行動會讓兩人的關係出現什麼變化，也讓觀眾更加期待今晚播出的第9集。



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