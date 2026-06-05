校園版《模範計程車》來了！Netflix《鐵拳教育》今日全集上線，金武烈「1打10」手撕惡霸學生、李星民坐鎮重振教權秩序，原著曾遭全韓教師聯名抵制？

又一部大快人心的作品降臨！由實力派硬漢金武烈、視帝李星民領銜主演的Netflix全新漫改劇《鐵拳教育》，將於今日全集上線。 在這個「校園霸凌猖獗、恐龍家長橫行、老師被逼到絕路」的崩壞時代，看官方認證的「教權保護局」如何重拳出擊，對那些無法無天的校園惡霸展開強硬反擊！

「校園版彩虹運輸」專治校園毒瘤

《鐵拳教育》集幽默、動作、感動於一身，深入剖析教育現場的種種不公與荒謬，劇情架構讓人一秒聯想到現象級私刑復仇劇《模範計程車》。 不同於李帝勳飾演的「金道奇」司機在大社會裡接單復仇，《鐵拳教育》將戰場限縮在「校園」這一空間，反派不再是跨國犯罪集團，而是越界的學生、教師以及家長。 由於劇中10個單元探討的都是大眾身邊、或是社會新聞中屢見不鮮的真實事件，在引發觀眾共鳴的層面上，絕對不輸給《模範計程車》！



金武烈化身鐵拳督察，李星民坐鎮幕後撐腰

男主角金武烈這次化身問題解決大師、身手強悍的教權保護局督察「羅華振」。 在昨日公開的 Netflix 官方訪談中，他介紹角色：「這個人的身體素質極其卓越，即使從很高的地方摔下來也不會受傷，一個人對付10個人更是輕而易舉！」

事實上，金武烈本人精通跆拳道、功夫、巴西戰舞（卡波耶拉）及芭蕾舞等各類運動，劇中精彩的動作戲絕對要讓觀眾大飽眼福。



而實力派視帝李星民則飾演幕後大 boss——教權保護局的創始人兼教育部部長「崔江錫」，以沉穩內斂的領袖魅力坐鎮核心。 他透露當初看劇本時覺得故事大快人心，加上是由執導《少年法庭》的名導操刀，讓他毫不猶豫接演，更笑說：「正因為是虛構故事，教權保護局的手段可說是大幅越界，戲劇張力直接拉到最滿！」



陣容超豪華！特戰士秦基周、天才P.O組「鐵拳三人組」

秦基周飾演特種部隊出身且勇往直前的火爆督察「林韓林」，P.O（表志勳） 則飾演影集原創角色，年紀輕輕就從 KAIST（韓國科學技術院）畢業的天才事務官「奉根大」，為沉重的劇情注入清新活力，與金武烈組成「鐵拳教育三人組」並肩作戰。 加上《少年法庭》導演洪鍾燦與《精神病房也會迎來清晨》、《耀眼》編劇李楠圭強強聯手，黃金團隊陣容簡直穩到不行！



踩雷區？ 曾遭全韓教師抵制、原作陷歧視風暴

不過，這部劇的真人化過程堪稱是一步一驚心。 去年 5 月，韓國「全國教職員勞動組合」曾公開發表聲明強烈抵制本劇拍攝，怒轟「暴力絕非真正的教育」，認為讓擁有公權力的人在校園裡對學生施暴，是在美化私刑、扭曲教育。 更糟的是，原作網漫也曾陷入種族歧視和性別歧視的正義，在部份海外平台被迫中斷連載。

面對疑慮，製作團隊大力強調稱，影集只是借用原著設定、已進行全面改編，絕非單純宣揚懲惡揚善或美化暴力，而是希望深入探討教育現場的多元問題。 劇情除了重拳懲惡之外，更旨在撫平受害者的創傷，追求真正的治癒。



Netflix《鐵拳教育》將於今日下午 5 點（韓國時間）一次上線全劇 10 集。 究竟這部改編自爭議漫改神作的影集會如何安全下莊，又會帶給觀眾多大的共鳴與快感，屆時即將揭曉！



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